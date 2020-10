Teatro civico, due opzioni per gli abbonati

La Spezia - Il Teatro civico della Spezia informa che, per quanto riguarda le quote abbonamento alla Stagione di Prosa 2019/2020 non godute in virtù delle variazioni alla programmazione dovute all’emergenza Covid-19, gli abbonati potranno usufruire delle seguenti opzioni: è possibile utilizzare il titolo in proprio possesso come buono da scontare per l’acquisto di titoli per la futura programmazione di Prosa del Teatro Civico, oppure richiedere il rimborso previo appuntamento con il Botteghino telefonando dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 allo 0187727521.

Si ricorda di conservare i titoli acquistati che in ogni caso dovranno essere presentati alla biglietteria.