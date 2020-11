Teatro Pubblico Ligure, Vergassola e Riondino e la loro Odissea

La Spezia - Odissea un racconto mediterraneo, progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, continua il suo viaggio. Dopo centinaia e centinaia di repliche, andate in scena dal 2010 in tutta Italia - nei teatri, nei siti archeologici, in riva al mare - sei canti del poema omerico sono stati scelti dalla Fondazione Piemonte dal Vivo per essere inseriti nel progetto “onLive”, un palinsesto digitale che prende il via venerdì 27 novembre alle 21 sul sito

www.piemontedalvivo.it proprio con Maddalena Crippa e la sua Penelope, descritta nei versi dei canti XXIII e XIX del poema omerico. Ad andare “onLive” sarà una nuova produzione di ogni episodio del progetto di Teatro Pubblico Ligure, filmata negli spazi della Lavanderia a vapore di Collegno, in provincia di Torino, con la regia di Piero Severini. I prossimi interpreti saranno Moni Ovadia (La gara dell’arco, XXI, da venerdì 4 dicembre ore 21), Giuseppe Cederna (L’isola dei Feaci, V-VIII, da venerdì 11 dicembre, ore 21), David Riondino e Dario Vergassola (L’ultima Odissea, XXIV, da venerdì 4 dicembre, ore 21), Corrado d’Elia (Il Ciclope, IX, da venerdì 8 gennaio, ore 21) e Tullio Solenghi (Odisseo e Penelope, XIX, da venerdì 15 gennaio, ore 21). Tutti i video restano visibili in archivio dal giorno della messa in onda in poi.



Un’altra sfida per Teatro Pubblico Ligure, che si unisce alle due settimane in residenza al Centro Santa Chiara di Trento, per proseguire un percorso culturale coerente nonostante la chiusura dei teatri nel lungo tempo dell’emergenza sanitaria. Sergio Maifredi collabora con il direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo Matteo Negrin, che con questa iniziativa si propone di provare ad abbattere il confine fra onsite e online, superando il distanziamento imposto dallo schermo del computer e per continuare a programmare in questo periodo difficile. La Fondazione Piemonte dal

Vivo è un circuito regionale multidisciplinare che ha aperto i suoi spazi a una selezione di artisti e compagnie del Nord-Ovest per la produzione di lavori pensati su una nuova fruizione e, con uno sguardo al settore “educational”, per offrire nuovi strumenti al mondo delle scuole che in questi mesi sta affrontando l’esperienza della didattica a distanza. Odissea un racconto mediterraneo è spesso stata richiesta dalla scuole e da tempo molti canti sono pubblicati sul sito di Teatro Pubblico Ligure per la libera fruizione. Il progetto, ideato e diretto da Sergio Maifredi, è nato per restituire alla narrazione orale le pagine dell’Odissea che dagli anni della scuola abbiamo letto in silenzio. Prosegue la rotta di Odisseo, che unisce le sponde del Mediterraneo da Est a Ovest, da Nord a Sud. Guarda la serie su https://www.piemontedalvivo.it/onlive-odissea/



Episodio 1 // Penelope (canto XXIII) con Maddalena Crippa – online da venerdì 27 novembre 2020, ore 21



Episodio 2 // La gara dell’Arco (canto XXI) con Moni Ovadia – online da venerdì 4 dicembre 2020, ore 21



Episodio 3 // L’isola dei Feaci (canti V-VIII) con Giuseppe Cederna – online da venerdì 11 dicembre 2020, ore 21



Episodio 4 // L’ultima Odissea (canto XXIV) con Dario Vergassola e David Riondino – online da venerdì 18 dicembre 2020, ore 21



Episodio 5 //Ciclope (canto IX) con Corrado D’Elia – online da venerdì 8 gennaio 2021, ore 21



Episodio 6 // Odisseo e Penelope (canto XIX) con Tullio Solenghi – online da venerdì 15 gennaio 2021, ore 21