Tazze e piattini con il palloncino rosso della scrittrice spezzina Giada Sordi

La Spezia - Quando un romanzo ha successo travalica il confine delle librerie e così, ecco che "Come poli che si attraggono" di Giada Sordi fa capolino anche nei negozi del centro spezzino, con una collezione di tazze e piattini e "portatazze" recanti appunto quel palloncino rosso che è il simbolo della storia che ha per protagonista l’ormai famosa Hope e i suoi amori; tra Cambridge e Parigi.

"Tale palloncino evidenzia l’espressione dell’amore come può essere leggero - spiega Giada - spensierato e vissuto senza problemi, un tutt'uno di sola gioia, così come il colore rosso ci indica la forza e l’attrazione potente che l’amore può manifestare quando esso viene vissuto senza catene".



L'amore insomma al contempo liberazione e realizzazione nell’opera edita da Albatros, tornando infine alla collezione, oltre che in diversi esercizi della Spezia la si può inoltre prenotare contattando l'autrice su Instagram “in direct”, come “giadaasordi”: con doppia “a” centrale.