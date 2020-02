Taxi driver come non lo avete mai visto, live performance con "Contemporary Noise Ensemble"

La Spezia - Si terrà il prossimo 21 febbraio ore 21.00 presso la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” della Spezia la performance poli artistica de Contemporary Noise Ensemble. L’evento prevede la proiezione del film “Taxi Driver” del regista M. Scorsese unito alle musiche originali in prima assoluta de Contemporary Noise Ensemble, associazione musicale che si propone di divulgare e promuovere la musica contemporanea attraverso innovativi concerti, unendosi e mescolandosi con ogni forma d’arte per regalare al pubblico una piattaforma esperienziale e culturale a tutto tondo.

“Attraverso questa performance vogliamo unire la musica al cinema e valorizzare il territorio, infatti non a caso abbiamo deciso di organizzare la performance presso la Mediateca” afferma la manager dell’Ensemble - si legge in una nota - . Un evento, quindi, organizzato nel nostro territorio e per il territorio al fine di valorizzare la Mediateca spezzina e regalare agli spezzini un’occasione nuova". L’evento è patrocinato dal Comune della Spezia.