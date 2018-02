Tavolette energetiche al Camec per 'Small Size'

Dal 7 febbraio al 29 aprile in mostra i piccoli capolavori provenienti dall'Archivio Carlo Palli di Prato.

La Spezia - Dal 7 febbraio fino al suo termine, il 29 aprile, la mostra Small Size, piccoli capolavori dalle collezioni del CAMeC, si amplia accogliendo una cospicua adunata di opere di piccolo formato: oltre 500 pezzi lasciano l’Archivio Carlo Palli di Prato e si trasferiscono al CAMeC, arricchendo il percorso espositivo con una raccolta singolarissima, frutto della passione e della curiosità collezionistica di Carlo Palli e delle sue innumerevoli conoscenze nel mondo dell’arte contemporanea.



Fatto salvo il vincolo del formato, minimo in questo caso (10x15 cm.), Vitamine si offre quale visione a trecentosessanta gradi sulla creatività contemporanea, insieme composito di tendenze, tradizioni e innovazioni, di pratiche teoriche e ispirazioni estemporanee, di passione e amore verso l’universo creativo in sé. Non a caso la raccolta affianca artisti emergenti ad altri storicizzati, mettendo in rilievo alcune delle tendenze internazionali dell’arte contemporanea, ma anche contributi di musicisti, performer, curatori, direttori di musei. La collezione nasce come citazione-ripresa di quella, celeberrima, voluta da Cesare Zavattini -composta da circa 1.500 dipinti 8x10- ed anche come tributo alla mail-art, o Arte postale, sia per il formato analogo a quello della cartolina, sia per il carattere di libertaria apertura e circolazione che la contraddistingue: Vitamine, infatti, è nata come installazione itinerante, da esporre per un solo giorno in diverse sedi museali, accompagnata dall’intervento di ospiti speciali che le rendano omaggio con una performance. E il 7 febbraio, in effetti, si tratta di un ritorno, per il CAMeC, che già il 24 settembre 2016 ha ospitato la colossale sfilata di tavolette nel corso di un memorabile pomeriggio, animato da una serie di happening. Da mercoledì, però, gli oltre cinquecento piccoli lavori soggiornano alla Spezia per qualche tempo, fino al 29 aprile 2018, offrendosi quale ideale aggiornamento della silloge dei ‘piccoli’ del CAMeC.



Questo il nutrito programma della giornata: alle 12.30 arrivo del pullman “Vitamine” (Carlo Palli catalizza e aggrega sempre un gran numero di persone…); dalle 15.30 apertura ufficiale con i saluti del Direttore Sistema Musei Marzia Ratti e l’introduzione di Laura Monaldi, curatrice e studiosa della raccolta. A seguire un pomeriggio-performance con gli interventi di Murat Önol (Punto #002), Massimo Mori (Era ora), Antonino Bove (Trattamento per l’immortalità), Jakob De Chirico (68 + 1 designer), Kiki Franceschi (Sono fuori del tempo), Andrea Chiarantini (Vitamine a iosa), I Santini Del Prete (The a tre – I Santini Del Prete in viaggio con Fulvio Wetzl) e in ultimo visita della mostra Small Size, piccoli capolavori dalle collezioni del CAMeC & Vitamine, Tavolette energetiche dall’Archivio Carlo Palli. Informazioni e prenotazioni: tel. + 39 0187 734593, fax + 39 0187 256773, camec@comune.sp.it, ingresso: intero euro 5.



Questi alcuni fra i moltissimi autori presenti nella raccolta, in continuo ampliamento: Paolo Albani, Luca Alinari, Fernando Andolcetti, Alain Arias-Misson, Nanni Balestrini, Vittore Baroni, Mirella Bentivoglio, Julien Blaine, Sergio Borrini, Antonino Bove, Sylvano Bussotti, Ugo Carrega, Bruno Cassaglia, Cinzio Cavallarin, Fabio Cavallucci, Giuseppe Chiari, Christo, Cosimo Cimino, Philip Corner, Valerio Dehò, Fabio De Poli, Giovanni Fontana, Delio Gennai, Gilbert & George, Riccardo Guarneri, I Santini del Prete, Emilio Isgrò, Alison Knowles, Jirí Kolár, Ketty La Rocca, Ruggero Maggi, Luca Matti, Eugenio Miccini, Lucia Marcucci, Zoran Music, Nadia Nava, Hermann Nitsch, Lamberto Pignotti, Renato Ranaldi, Takako Saito, Sarenco, Giuseppe Spagnulo, Luigi Tola, Giuliano Tomaino, Giuliano Vangi, Ben Vautier, Michelangelo Pistoletto, Mario Schifano.



Questo l’elenco completo ad oggi: Andrea Abati, Olga Agostini, Demosthene Agrafiotis, Loriano Aiazzi, Aiku (Donato Landi), Marcello Aitiani, Francesco Alarico, Paolo Albani, Luca Alinari, Resmi Al Kafaji, Aurelio Amendola, Paolo Amerini, Roya Amini, Silvia Ancillotti, Fernando Andolcetti, Gianni Antenucci, Alfio Antognetti, Alain Arias-Misson, Emiliano Bacci, Silvia Bacci, Nora Bachel, Luciano Baglioni, Claudio Balducci, Stefania Balestri, Nanni Balestrini, Cristina Balsotti, Federica Balucani, Anna Banana, Antonio Banci, Lorenzo Banci, Valentina Banci, Calogero Barba, Alessandro Bargellini, Enzo Gualtiero Bargiacchi, Roberto Barni, Vittore Baroni, Massimiliano Barsottelli, Massimo Barzagli, Bastiano (Silvano Vigni), Lisa Batacchi, Carlo Battisti, Eric Bauer, Diana Baylon, Enzo Bearzot, Consuelo Bellini, Gianni Bellini, Stefano Benedetti, Alessandro Benfenati, Mirella Bentivoglio, Riccardo Benvenuti, Maurizio Berlincioni, Simonetta Berruti, Franco Bertini, Carlo Bertocci, Chiara Bettazzi, Rodolfo Betti, Joseph Beuys, Gianni Biagi, Daniela Billi, Giuseppe Billi, Adriano Bimbi, Lapo Binazzi, Julien Blaine, Italo Bolano, Alberto Bolzonella, Selina Bonelli Zondadari, Fabiana Bonucci, Sergio Borrini, Venier Alessandra Borsetti, Jean-François Bory, Anna Boschi, Leonardo Bossio, Antonino Bove, Piero Brachi, Graziano Braschi, Stefano Braschi, Caterina Brezzo, Luca Brocchini, Gianni Broi, Roberto Brunetti, Giovanni Bruscino, Antonio Bueno, Merah Bunga, Berlinghiero Buonarroti, Rinaldo Frank Burattin, Umberto Buscioni, Sylvano Bussotti, Fiorenzo Buti, Giuseppe Calandriello, Paolo Calosi, Edda Campostrini, Gloria Campriani, Carlo Canè, Gaspare Canino, Carlo Cantini, Monty Cantsin, Vito Capone, Myriam Cappelletti, Ivano Cappelli, Emma Caprini, Anna Maria Caracciolo, Francesca Cardini, Franco Cardini, Giancarlo Cardini, Silvia Cardini, Claudio Cargiolli, Fabio Carmignani, Paolo Carradori, Ugo Carrega, Luciano Caruso, Franco Casaglieri, Roberto Casati, Alessandro Casini, Bruno Cassaglia, Dino Castelvecchi, Dino Castrovilli, Antonio Catelani, Giancarlo Cauteruccio, Cinzio Cavallarin, Fabio Cavallucci, Piero Caverni, Duccio Ceccanti, Mauro Ceccanti, Niccolò Ceccanti, Vittorio Ceccanti, Alberto C. Ceccatelli, Stefano Cecchi, Umberto Cecchi, Sergio Cena, Claudio Cerretelli, Maya Cetkovic, Dai Chaoqun, Giulia Chiappi, Andrea Chiarantini, Giuseppe Chiari, Giovanni Chilleri, Francesco Chimienti, Christo and Jeanne-Claude, Giuseppe Ciccia, Cosimo Cimino, Vittoria Ciolini, Angelo Ciotti, Lorenzo Cipriani, Mauro Civai, Riccardo Cocchi, Umberto Cocci, Valentina Colella, Luca Colferai, Marta Colombo, Mario Commone, Lido Contemori, Carlo Marcello Conti, Philip Corner, Mello Cristina Corradi, Enzo Correnti, Gilberto Corretti, Giorgio Corsi, Mariella Corsi, Luisa Cortesi, Claudio Cosma/Silvia Noferi, Paolo Coteni, Nando Crippa, Mattia Crisci, Robin Crozier, Gian Luca Cupisti, Daffy, Tola Alda D’Alessio, Marion D’Amburgo, Mauro Dal Fior, Andrea Dami, Andrea Dami, Serena D’Angelis, Betty Danon, Jakob De Chirico, Valerio Dehò, Paolo Della Bella, Elio De Luca, Fabio De Poli, Claudio De Rosa, Lucia De Santis, Giuseppe Desiato, Luca De Silva, Adolfina De Stefani, Kelly Detweiler, Chiara Diamantini, Lino Di Lallo, Gabriele Di Maio, Marcello Diotallevi, Maria Di Pietro, Raffaele Di Vaia, Duccio Dogheria, Raul Ernesto Dominguez, Tamara Donati, Beatrice Donin, Anita D’Orazio, Gianni Dorigo, Ugo Dossi, Alessio Doveri, Graziano Dovichi, Joe Emily, Roberto Fabbriciani, Virginia Fabrizi, Miguel Fabruccini, Laura Van der Bol Facchini, Fabio Massimo Faggi, Riccardo Farinelli, Gigliola Fazzini, Fernanda Fedi, Rosalba Fedi, Paolo Ferrali, Bartolomé Ferrando, Lidia Fiabane, Luca Ficini, Luc Fierens, Ronaldo Fiesoli, Paolo Fiorellini, Barbara Fluvi, Giovanni Fontana, Lorenzo Fontanelli, Raffaella Formenti, Angelo Formichella, Fabio Fornaciai, Franco Fossi, Monica Giannozzi Fossi, Kiki Franceschi, Claudio Francia, Aldo Frangioni, Camilla Frangioni, Mariano Frare, Debora Frati, Ignazio Fresu, Ken Friedman, Alessandra Frosini, Gabriella Furlani, Walter Fusi, GAC, Francesca Gaggio, Alberto Gallingani, Beatrice Gallori, Antonella Gandini, Fabrizio Garghetti, Mauro Gazzara, Delio Gennai, Luisa Genovesi, Marco Gerbi, Marco Giacomelli, Marisa Bolzonella Giacomin, Roberto Gianinetti, Carlo Gianni, Gilbert & George, Gino Gini, Mario mattia Giorgetti, Roberto Giovannelli, Francesco Girotto, Giuliano, Federica Gonnelli, Armanda Gori, Fabio Gori, Giuliano Gori, Raffaello Gori, Simone Gori, Patrizia Gozzini, Andrea Granchi, Silvia Grazzini, Klaus Groh, Pietro Grossi, Caterina Gualco, Mario Guarducci, Carlo Guarienti, Riccardo Guarneri, Stefano Guarnieri, Paolo Guasti, Gumdesign, Francesco Gurrieri, Elisabetta Gut, Pino Guzzonato, Hector & Hector, Claudio Heredia, Hou Shun Ping, Roberto Innocenti, Fabio Inverni, Franco Ionda, I Santini del Prete, Emilio Isgrò, Lee Jaffe, Ilze Jaumberga, J.C., Post Kontemporaneo Kantiere, Milan Knížák, Alison Knowles, Koga, Jiri Kolár, Michele Lambo, Amedeo Lanci, Siriana Lapietra, Bruno Larini, La Rocca Ketty, Lauraballa, Cinzia Lascialfari, Paperina Laurina, Adriana Leati, Ilaria Leganza, Andrea Lemmi, Alfonso Lentini, Lamberto Lenzi, Leona K., Massimo Listri, Marco Lodola, Daniele Lombardi, Lome, Dario Longo, Arrigo Lora-Totino, Cinzia Lo Russo, Torello Lotti, Niccolò Lucarelli, Massimo Luconi, Paolo Lumini, Aldo Lurci, Riccardo Macinai, Gustavo Maestre, Salvatore Magazzini, Paolo Magelli, Ruggero Maggi, Ilaria Magni, Riccardo Lanciotto Magris, Guglielmo Malato, Malipiero, Roberto Malquori, Carlo Maltese, Attilio Maltinti, Alberto Manfredi, Antonello Mantovani, Aldo Marchi, Leonardo Marchi, Lucia Marcucci, Franco Margari, Massimo Mariani, Aroldo Marinai, Andrea Marini, Stefano Marini, Andrea Martinelli, Stefano Martini, Stelio Maria Martini, Paolo Masi, Fabio Mati, Luca Matti, Albert Mayr, Gianni Melotti, Alessandro Mencarelli, Manuela Menici, Marcello Meucci, Eugenio Miccini, Marco Milanesi, Enzo Minarelli, Massimo Mion, Miradario, Alzek Misheff, Enrico Corti Modrovich, Ubaldo Molesti, Laura Monaldi, Marco Monfardini, Fernando Montagner, Alberto Moretti, Fernanda Morganti, Massimo Mori, Stefano Mosti, Mirco Mugnaini, Eva Mulas, Mario Mulas, Zoran Music, Cesare Nardi, Antonio Natali, Adolfo Natalini, Nadia Nava, Bolgiaghi Riri Negri, Susanne Neumann, Phoebe Neville, Alessandro Niccolai, Giulia Niccolai, Piero Nieri, Hermann Nitsch, Bruna Nocenti, Ann Noël, Giancarlo Norese, Giovanni Nuti, Anna Oberto, Athos Ongaro, Murat Onol, Luciano Ori, Liviano Orologio, Stefania Orrù, Maurizio Osti, Giovanni Ozzola, Silvia Paci, Chiara Palmucci, Sipontina Paloscia, PAM, Luciano Pancani, Mario Panconi, Virginia Panichi, Massimo Pantano, Marcello Paoli, Vania Paolieri, Gurioli Pape, Gioni David Parra, Chiara Pasquetti, Giovanni Paszkowski, Ben Patterson, Giancarlo Pavanello, Lia Pecchioli, Roberto Pedrazzoli, Giuseppe Pellegrino, Michele Perfetti, Angiolo Pergolini, Manuel Perna, Mario Persico, Guido Peruz, Francesco Pescioni, Gianni Pettena, Stefano Pezzato, Alessandro Pierattini, Lubè Beatrice Pieroni, Luigi Petracchi, Lamberto Pignotti, Lucia Pinzauti, Roberto Pisanelli, Letizia Pistolesi, Michelangelo Pistoletto, Antonio Poce, Massimo Podestà, Lorenzo Poggi, Giampiero Berlinghieri Poggiali, Sandro Poli, Antonio Possenti, Massimo Presciutti, Assunta Sabina Preziosi, PROGETTOUTOPIA, Gianni Prologo, Alessandro Pucci, Rudy Pulcinelli, Stefania Puntaroli, Walter Puppo, Yi Qiu, Raffaele, Giovanni Raffaelli, Giovanni Ragusa, Renato Ranaldi, Augusto Ranfagni, Marzia Ratti, Antonio Raucci, Fabio Razzi, Roberto Remi, Lella Rendesi, Aldo Ricci, Tommaso Ricciotti, Ina Ripari, Enzo Risaliti, Gian Paolo Roffi, Erica Romano,Omar Ronda, Enzo Rossi-Roìss, Walter Rovere, Kristina Rubine, Gianni Ruffi, Stefano Ruggia, Agnese Sabato, Takako Saito, Remo Salvadori, Massimo Salvoni, Anna Sanesi, Giovanni Sanesi, Sarenco, Antonella Sassanelli, Alba Savoi, Stefania Scarnati, Mario Schifano, Luciana Schinco, Gue Schmidt, Daniele Schmiedt, Renato Sclaunich, Veronica Selvanetti, Danilo Sergiampietri, Susana Soriano Serpas, Rolando Sforzi, Roberto Sguanci, Cindy Sherman, Gianluca Sibaldi, Simone Siliani, Vittorio Simonini, Yeshiareg Sinke, Lorena Sireno, Skim, Berty Skuber, Valeria Solarino, Giuseppe Spagnulo, Giovanna Sparapani, Franco Spena, Fausta Squatriti, Massimo Stecchi, Stelarc, Loretta Storai, Antje Sträter, Leonardo Taddei, Anthony Tang, Serena Tani, Pier Luigi Tazzi, Carlo Terpolilli, Lolita Timofeeva, Roberto Toccafondi, Luigi Tola, Giuliano Tomaino, Binga Tomaso, Sandra Tomboloni, Toxic, Maurizio Marco Tozzi, Tommaso Tozzi, Alessandro Traina, Moussa Traore, Tommaso Tregnaghi, Karel Trinkewitz, Agostino Tulumello, Stefano Turrini, Sergio Ulivi, Fosco Valentini, Antonia Valle, Paul Vangelisti, Giuliano Vangi, Remo Vangi, Tommaso Vassalle, Ben Vautier, Paolo Vegas, Adriano Veldorale, Giovanni Veronesi, Sandro Veronesi, Marta Vezzoli, Alessandro Vezzosi, Reverie Eloisa Vezzosi, Christian Vieri, Massimiliano Vieri, Roberto Vieri, Simona Vignali, Serena Vignolini, Piero Vignozzi, Tatiana Villani, Pamela Villoresi, Roberto Visconti, Rodolfo Vitone, Monica Vivarelli, Rolando Vivarelli, Fulvio Wetzl, William Xerra, Antonio Ximénez, Elisa Zadi, Virginia Zanetti, Lorella Zappalorti, Giancarlo Zen, Emiliano Zucchini.