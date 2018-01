Taranto porta la Shoah al Civico: "Invito le scuole"

"Lettere sul legno" alla Spezia in occasione della Giornata della Memoria. L'attore spezzino: "Un omaggio alla città e all'amministazione comunale". Sul palco con Elisabetta Dini, autrice dei testi, interventi video di Ines Cattabriga.

La Spezia - "Lettere sul legno" prodotto da Officine T.O.K. è lo spettacolo che il Teatro Civico manderà il scena il prossimo 24 gennaio in occasione della Giornata della Memoria, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Lo spettacolo andrà in scena la mattina alle 10 alla Spezia e la sera alle 21 al cinema teatro “Città di Villafranca” a Villafranca in Lunigiana. "Il mio invito è rivolto alle scuole, ai licei e a tutti coloro vorranno essere presenti al Teatro Civico della Spezia mercoledì 24 gennaio alle ore 10, l'ingresso è gratuito - dice Matteo Taranto tramite social - Con questa breve tournée che parte dalla Spezia per muoversi fra le terre della Lunigiana, a metà fra lettura e spettacolo, racconterò con Elisabetta Dini, anche autrice del testo, una delicata storia d'amore consumata nel terribile scenario di un campo di concentramento".

Taranto, spezzino classe 1976, è Guido che insieme a Sara (Elisabetta Dini) sono due giovani ebrei della Firenze degli anni Trenta le cui vite saranno travolte dall’avvento della Seconda Guerra Mondiale. Un racconto epistolare che utilizza strumenti da docu-fiction. La voce narrante è di Riccardo Monopoli, il testo della stessa Elisabetta Dini mentre gli interventi video sono appannaggio di Ines Cattabriga. "Un mio personale omaggio alla città, al Teatro Civico, all'amministrazione comunale della Spezia che ha reso possibile l'evento fornendoci il materiale tecnico, un piccolo dono alla memoria di un frammento di storia che riguarda tutti noi ed è nostro dovere non dimenticare", dice Taranto.