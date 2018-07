Talent show, risate, libri e musica al Villaggio del Palio

La Spezia - Proseguono gli spettacoli in programma al Villaggio del Palio. Questa sera, giovedì 19 luglio alle 21, la prima semifinale di ‘La Spezia’s Got Talent’, la prima delle quattro serate dedicate alla musica, all’arte e al divertimento.



Si intensificano gli eventi con l’arrivo del weekend. Venerdì 20 luglio, alle 18.30 al Pala-Palio di Molo Italia, Enrico Pandiani presenterà il suo libro ‘Polvere’, dialogando con Angelo Ciccio Del Santo. L’evento è a cura della Libreria Liberi Tutti. Alla stessa ora, sempre alle 18.30, la prima delle tre serate dedicate alla degustazioni di vini e cocktail. Sul palco del Villaggio vi aspetteranno il giornalista Giovanni Giaccone e il bartender Nicola Farris. Saranno presentate le varie espressioni del cocktail Martini.



Alle 21 torna per il terzo anno, la serata organizzata dal comitato delle borgate e dal comune della Spezia in collaborazione con Avis che vedrà sul palco uno spettacolo cabaret al quale saranno coinvolti i comici delle note trasmissioni televisive di Zelig e Colorado: Gianluca Fubelli, Steve Vogogna e Francesco Rizzuto. L’evento ‘Dona un sorriso a chi dona’ ha come obiettivo quello di promuovere le attività dell’Avis comunale della Spezia.



Sabato 21 lugliogrande attesa per il concerto rock degli OutRun. Gli OutRun, attraverso sonorità rock, fanno rivivere gli anni 80 per far sorridere il cuore degli over-30, riportandoli all'adolescenza, e far conoscere pezzi mitici a chi quegli anni non ha avuto la fortuna di viverli. La band si esibirà dalle ore 21 sul Palco del Villaggio del Palio.



Si ricorda che il Villaggio è aperto tutti i giorni dalle 18 a mezzanotte. Oltre agli stand gastronomici disposti lungo Passeggiata Morin, sarà possibile visitare la mostra ‘Baglietto, un sogno sul mare’, allestita nei locali dell’ex dogana dell’Autorità portuale, Largo Fiorillo. L’esposizione sarà visitabile fino al 5 agosto con apertura dal martedì alla domenica in orario continuato dalle 18 alle 23. Visitabile inoltre anche la mostra di pittura degli allievi del maestro Luciano Viani. La mostra, dal titolo ‘Tribudio di colore – Palio 2018’ è a cura dell’associazione culturale ‘L’accademia del colore’. Valerio Cremolini, critico d’arte, ne ha realizzato il catalogo.