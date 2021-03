Take Away Poetry: i Mitilanti distribuiscono poesia al citofono

La Spezia - Non solo pizze, panini e cocktail. Anche la cultura è un bene di prima necessità, e dopo un anno di impossibilità a creare e partecipare ad eventi dal vivo, il bisogno è sempre più urgente per una parte consistente della popolazione. Ne sono convinti, I Mitilanti, che hanno deciso di provare a riportare delle stille di normalità lanciando il nuovo format del "Take Away Poetry": un vero e proprio "menù della poesia" che si può ordinare e ritirare sabato 27 marzo, dalle 15 alle 20, suonando al citofono di Via Fiume 12.



Dopo "Sail-in", l'evento della scorsa estate che ha portato il concetto del Drive-in in barca, sulla splendida goletta Pandora, il collettivo dei cinque poeti spezzini continua a sperimentare forme nuove di trasmissione della cultura nel rispetto delle misure anti-covid in vigore.



"Ci manca tantissimo la dimensione pubblica, il poter stare su un palco, i nostri poetry-slam, i bagni di folla a cui ci avevano abituati i nostri poetry slam e le nostre performance dal vivo" raccontano dal quartier generale dei Mitilanti "Lo scorso anno di questi tempi organizzammo una versione del Poetry Call speciale per la Zona Rossa, e ci rendemmo conto che ci si poteva stare molto vicini anche a distanza. Ora accorciamo la distanza anche fisicamente, passando dal telefono al citofono".



Le prenotazioni potranno essere effettuate via Whatsapp al numero 379 2288015, indicando l'orario preferito nell'intervallo 15-20 e il "menù" scelto, tra le seguenti opzioni: km 0 (poesia del territorio), Pizza Margherita (poesia italiana), Fish and chips (poesia inglese), Royal with cheese (americana), Crêpes maison (francese), Ceviche (sudamericana), Ravioli al vapore (cinese). E infine la voce “Fuori Menù” che corrisponde a una poesia al di fuori delle categorie sopra elencate.



Il citofono verrà igienizzato da parte dei Mitilanti stessi.