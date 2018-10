Taglio del nastro per la mostra degli allievi de "L'Officina Botteghe d'Arte" all'Hotel Genova

La Spezia - Dopo un anno a bottega per imparare a disegnare e a dipingere, le prove degli allievi dei corsi organizzati dall’Officina Botteghe d’Arte saranno in mostra.

Appuntamento sabato 13 ottobre alle 18 presso il giardino dell’Hotel Genova di via Fratelli Rosselli alla Spezia, con il vernissage della collettiva in programma fino a domenica 30 ottobre. Ad esporre saranno: Paolo Fontana, Marzia Mattiuzzo, Elisa del Sarto, Mario Rollandi, Cinzia Ravaioli, Simona Maggiore, Maurizio Catti, Chiara Tenca, Nadia Falavigna.



Si tratta di un saggio delle capacità e delle tecniche acquisite da chi ha preso parte alle lezioni, nuovamente al via in questi giorni con la guida degli artisti Franca Puliti e Renzo Borella, destinate a persone di ogni età in orari pomeridiani e serali.



I corsi di questa vera e propria scuola d’arte, amatoriali e professionali, sono: pittura, acquerello, disegno e figura disegnata. Il programma di base per chi si avvicina alla pittura per la prima volta, in particolare, comprende tre fasi: il primo periodo è dedicato al disegno, con l'apprendimento delle fondamentali nozioni di prospettiva e di chiaro-scuro, quindi si passa alla pittura monocroma con colori acrilici per imparare i segreti della luce, per arrivare poi al colore ad olio.



Tutte le lezioni si tengono nella sede di via Napoli 124 alla Spezia; per info, contattare il recapito: 3398594348.