Taglio del nastro per "Stile artigiano - sapori e mestieri"

La Spezia - Nonostante la pioggia ieri sera è stata inaugurata in Corso Cavour la manifestazione “Stile Artigiano - Sapori & Mestieri”, mostra mercato di dolci, cioccolato e artigianato artistico, organizzata da Confartigianato la Spezia grazie alla Regione Liguria, con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio.



Venerdì pomeriggio hanno fatto visita all’Area Media Confartigianato l’On. Lorenzo Viviani, On. Manuela Gagliardi, On. Raffaella Paita, il Presidente della Commissione Attività Produttive Regione Liguria, Andrea Costa, il Presidente Commissione Ambiente e Territorio Regione Liguria, Giovanni De Paoli, il segretario generale Cciaa Rivlig, Stefano Senese, l’Assessore Attività Produttive Comune della Spezia, Lorenzo Brogi.



La kermesse è stata inaugurata ufficialmente dal Presidente della Confartigianato della Spezia, Paolo Figoli, dal Presidente Nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti, dal direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli, dal Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini e dal Prefetto della Spezia, Lucio Antonio Garufi.



Da oltre 12 anni l'appuntamento organizzato da Confartigianato anticipa lo shopping natalizio proponendo cioccolato, prodotti di pasticceria e dando spazio all’artigianato ligure delle eccellenze del Marchio di qualità 'Artigiani in Liguria', i visitatori potranno così ammirare gioielli in filigrana, vetri lavorati, articoli di pelletteria artigianale, bijoux, ecc. Per i più piccoli laboratori sulle tecniche artigianali di impasto e decorazione dolci. Diverse le iniziative che si susseguiranno nei tre giorni della kermesse: presentazioni di libri, spettacoli e giochi per bambini, musica e pittura.



Tanti gli appuntamenti della giornata di oggi

Ore 15.00 Presentazione del libro per bambini “Il Folletto Giuppo e le Stelle / Juppo and the Stars”” della scrittrice e lettrice di fiabe Alessandra Cerretti;



Ore 15.30 “Un Giorno da Artigiano”, visita guidata alla scoperta delle botteghe artigiane e di quelle storiche che hanno marcato significativamente la tradizione e la cultura spezzina. Prenotazione obbligatoria;



Ore 15.00 – Piazzetta del Bastione; Ore 17.00 – Via del Prione ang. Via Sforza. Animazione per bambini con il Clown Francesca;



Ore 16.00 – Casetta di Hansel e Gretel, “Dolci Sogni” - piccolo laboratorio di dolci per bambini a cura dell'associazione “I Sogni di Benedetta”;



Ore 16.00 – Via Chiodo-Galleria Da Pozzo, Spettacolo di burattini e merenda per i bambini offerti da: Gioielleria Macò, Orologeria e Gioielleria Greco, Club, Bottega del Caffè;



Ore 16.30 - Largo Cafferata, “Orchestra per un giorno”, Flash mob musicale a cura del maestro Roberto Pelosi.









Per ulteriori informazioni è possibile telefonare alla Segreteria organizzativa Centro Assistenza Tecnica Confartigianato Antonella Simone, tel. 0187.286655-3407130182.