Svetlana Krasnova e la sua chitarra fanno tappa alla Spezia

La Spezia - L’Associazione Culturale Liguria Russia, in collaborazione con l’Accademia La Maison de la Danse della Spezia, ha organizzato un concerto con chitarra della musicista Russa Svetlana Krasnova. Il concerto, che si svolgerà in lingua russa ed avrà luogo Sabato 30 Marzo alle ore 16:30 presso la sala dell’Accademia La Maison de la Danse in Via Fontevivo 21 al primo piano, è completamente gratuito ad ingresso libero. E’ un’occasione per conoscere la musica dell’artista russa e perfettamente adatta per bambini.



Svetlana Krasnova, è nata nella repubblica di Udmurtia, a Izhevsk, in Russia. Vive e lavora a Mosca. Si è laureata presso l'Università Pedagogica specializzata in educazione musicale, l'Università di Arte e Cultura e la VTMEI di Masleykova Leonid Semenovi di Mosca.Compositrice e interprete, insegnante vocale, direttrice di spettacoli teatrali, vincitrice di concorsi internazionali, membro dell'Unione degli scrittori russi, scrive canzoni per bambini e adulti, poesie e fiabe. È stata direttrice musicale del complesso vocale di voci bianche "Liubyimyie melodie (Amate melodie)" a Mosca. Esegue concerti da solista in Russia e all'estero. Ha preso parte al progetto internazionale "Ospiti da Hans Christian Anderson" in Danimarca. Ha pubblicato i suoi libri e CD musicali. Il 22 marzo, si è esibita in concerto a Nizza.