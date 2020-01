Sventola la bandiera del Sud Africa nel matedì sera di Bacchus

La Spezia - Black Harbour è una band blues di Johannesburg, formata nel 2017 da Ross van den Heever e Kevin Hughes, ospite questa sera all'osteria Da Bacchus. Il suono della band è influenzato dai classici artisti blues come Robert Johnson e Howlin’Wolf, che si fondono in elementi rock e grunge. Il tono della band è descritto come Dark Blues.



Negli ultimi due anni la band ha creato una forte e crescente base di fan in tutto il Sud Africa, esibendosi in club, festival, locali musicali e teatri in tutto il paese. Black Harbour ha ospitato due House of Blues Tours - una produzione blues creata ed eseguita da Ross Harding e Kevin Hughes - che presentava alcuni dei migliori musicisti blues e rock del Sud Africa.



Il suono versatile e l'abilità della band si sono guadagnati le slot nei principali festival come White Mountain, Misty Waters e FORR, condividendo il palco con artisti come Black Cat Bones, Albert Frost e Dan Patlansky. La formazione attuale dei Black Harbour è composta da Ross Harding (voce, chitarre), Matthew Rennie (batteria), Kevin Hughes (basso). Inizio concerto 21,30. Info 339.49.08.117.