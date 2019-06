Summer card, sconti e biglietto familiare: l'estate nei musei spezzini

La Spezia - Biglietti scontati e ticket plurigionaliero nel corso dei mesi estivi per chi si reca nei musei spezzini. Lo ha deciso la giunta comunale, per promuovere il sistema museale cittadino.

Dal 21 giugno al 22 settmebre verrà proposta al visitatore una card della durata di tre giorni, denominata “Summercard”, con la quale sarà possibile accedere ai Musei Civici (Museo Lia, Museo del Sigillo, Camec, Museo del Castello, Museo Etnografico) alla tariffa speciale di 10 euro.



Per allineare le tariffe vigenti con l’emissione della nuova card saranno rivisti anche i prezzi della bigliettazione del Museo Lia, abbassando il costo del tagliando intero da 10 a 8 euro, mantenendo il ridotto a 7 e il ridotto speciale a 5.

Verrà messo in vendita anche un biglietto familiare per ogni museo, stabilendo che in caso di gruppo familiare siano i genitori a pagare il biglietto intero concedendo la gratuità ai figli anche se non rientranti nelle fasce di età per cui è prevista.