Sulla terrazza del Mirabello quaranta serate cinematografiche

La Spezia - Dopo il successo della precedente edizione, anche quest’anno il Porto Mirabello ospiterà l’arena cinematografica estiva del cinema "Il Nuovo". Per quaranta serate saranno proiettati i film di maggior successo della stagione. La programmazione prevede per il periodo dal 1° Luglio al 25 Agosto anteprime e repliche dei titoli che hanno conquistato pubblico e critica nel corso dell’anno; in agosto, saranno presentate alcune anteprime cinematografiche della stagione 2019/20.



Lunedi 1° luglio l’arena apre al pubblico con "Dolor Y Gloria" di Pedro Almodovar con la fresca Palma D'oro Antonio Banderas, martedi 2 e mercoledi 3 luglio sarà la volta di "Sir. Cenerentola a Mumbay", grande prima sulla terrazza del Mirabello, una commedia coloratissima ambientata in un'India da favola. Giovedi 4 luglio un gradito ritorno di uno dei film più belli della stagione: "Il Corriere -The Mule" di e con Clint Eastwood. La prima settimana si chiude Venerdi 5 luglio con una fantasia musicale sulla storia non censurata degli anni della svolta nella carriera di Sir Elton John: "Rocketman". Tra le proiezioni da non perdere c'e' "Copia Originale", fissato per lunedi 8 luglio, un grande film capace di rendere un personaggio difficile una gioia da incontrare. Il programma propone i film più premiati di quest’anno, da vedere e rivedere, come "Green Book", previsti per martedì 9 e mercoledì 10. Giovedi 11 un'altra grande prima con "La mia Vita" con John Donovan del talento canadese Xavier Dolan Ancora una volta con un cast d’eccezione. Ad affiancare la star de "Il trono di spade" Kit Harington troviamo Jacob Tremblay e i premi Oscar Natalie Portman, Kathy Bates e Susan Sarandon. Lunedi 15 luglio un film solido come "Una Giusta Causa". Non poteva mancare tra i film da rivedere sotto le stelle "Bohemiam Rapsody", martedi 16 e mercoledi 17 luglio. Non mancheranno tra le altre proposte italiane "10 Giorni senza mamma" con uno scatenato Fabio De Luigi, in programma giovedi 18 luglio. Altra prima Venerdi 19 luglio "Il Segreto di una famiglia": Pablo Trapero si misura con una forma d'amore assoluto quello fra due sorelle incastonata in una cornice ambigua e mendace. Si ride di gusto lunedi 22 luglio con "Book Club: Tutto può succedere", quattro donne alle prese con gli eterni problemi sentimentali. La loro vita scorre piuttosto noiosa fino a quando la lettura di Cinquanta Sfumature di Grigio la cambierà irrimediabilmente. Martedi 23 luglio è la volta di un altro film di grandi star "A Star is Born": il remake targato Cooper-Lady Gaga è un classico film da sotto le stelle. Mercoledi 24 luglio torna il migliore cinema italiano con Pif e il delizioso "Momenti di trascurabile felicità". Con "Sarah e Saleem", giovedi 25 luglio, troviamo un film emotivamente sorprendente, ideologicamente spiazzante e difficile da dimenticare. Venerdi 26 luglio uno dei migliori attori francesi del momento, Fabrice Luchini, con "Parlami di Te". Solo i francesi sanno costruire (storia vera peraltro) un "feel good movie" senza mai smarrirsi nel "trito". Si può essere pop rimanendo deliziosi. Film godibilissimo. Il mese si chiude lunedi 29 luglio con "Il Professore e il Pazzo", una storia vera, con attori che hanno dato il meglio di se. Mel Gibson recita con gli occhi, la postura, l’atteggiamento, rendendo il suo personaggio assolutamente credibile. Che dire poi di Sean Penn nella parte del pazzo: davvero grandioso, questa si una interpretazione da oscar. Tutto è ricostruito con estrema fedeltà e verismo. Martedi 30 Luglio una bella boccata d'ossigeno per la commedia italiana con "Non ci resta che il crimine". E poi la replica di Dolor y Gloria mercoledi 31 luglio, doverosa per permettere a chi non troverà posto la serata di inaugurazione di poter recuperare questo straordinaria pellicola. Seguirà il programma di Agosto.



L’arena è organizzata dall’ Associazione Film Club Pietro Germi Cinema Il Nuovo, con il patrocinio di Fondazione Carispezia e la collaborazione della Direzione del Porto Mirabello Sarà possibile acquistare abbonamenti. Apertura arena 20.30 inizio proiezioni alle 21.30. Prenotazioni telefoniche al 338 5646472 .Il programma con le giornate di attività verrà pubblicato sui siti www.cinemailnuovolaspezia.it e la pagina facebook Cinema Il Nuovo La Spezia.