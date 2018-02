Storie e fotografie di subacquei perchè sotto il mare è un altro spettacolo

La sala Marmori della Camera di Commercio ospiterà l'incontro "Obiettivo blu".

La Spezia - Un appassionante incontro, a terra...ma che parla di mare. Appuntamento per giovedì 22 febbraio nella sala Marmori della Camera di Commercio con l'incontro "Obiettivo blu - Storie e fotografie di subacquei”, promosso dalla sezione spezzina della Lega Navale Italiana e dall'Assonautica. “Esplorazione di relitti sommersi, incontri con squali, immersioni in profondità, i colori della barriera corallina e il fascino del Mediterraneo... un invito ad esplorare il mondo subacqueo attraverso i documentari e le fotografie di 3 amici, subacquei professionisti, che hanno intrecciato le loro storie nei mari di tutto il mondo”.



I conferenzieri saranno Carlo Cianti, istruttore e guida sub. Esploratore, video-operatore e documentarista subacqueo,

Guglielmo Cicerchia, fotografo sub, campione mondiale di fotografia subacquea nel 2016, Francesco Chionna, istruttore e guida sub. Proveniente dai reparti speciali e subacquei della Marina Militare. I relatori racconteranno come nasce una passione, come la si coltiva e come si sviluppa, il tutto corredato dalle loro bellissime immagini.