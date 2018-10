Storia, letteratura e... ceramica, i corsi di Aidea

La Spezia - Nuova settimana di attività all'A.I.D.E.A. Martedì 30 ottobre alle 15,30 presso L. Classico L. Costa di piazza Verdi corso di storia dell'arte: un breve percorso dedicato a “Elementi di arte greco-romana”, docente Franca Puliti, artista e docente di storia dell’arte. Sempre martedì alle 17 per il corso di Storia contemporanea il tema “America Latina: le premesse del sottosviluppo” con una conversazione sul tema "La rivoluzione cubana come reazione al neo-colonialismo e al sottosviluppo. Gli obiettivi del Che Guevara", a cura di Patrizia Fattori docente di filosofia e storia. La Rivoluzione cubana, è stata, dopo quella messicana, la più importante rivoluzione che abbia avuto luogo nell’America Latina nel corso del Novecento. Diretta contro la dittatura di Fulgencio Batista, poco dopo la vittoria prese un carattere comunista e antistatunitense. Guevara, che ha rappresentato uno dei simboli più amati dai movimenti rivoluzionari e studenteschi di tutto il mondo, fu protagonista della rivoluzione cubana nel 1959 e fu ucciso in Bolivia nel 1967.



Mercoledì 31 alle 17 sempre al Classico corso di letteratura greca: al via un percorso a cura della professoressa Cinzia Forma, docente di lettere classiche e responsabile del laboratorio teatrale degli allievi, dal titolo "Afrodite tessitrice di inganni". Verranno esaminati due autori: Saffo, le Colpe dell’amore, lettura e commento delle poesie ed Erodoto Storie libro I. La più famosa poetessa di tutti i tempi nasce nel 7° secolo a.C. in una delle isole più settentrionali della Grecia: Lesbo. Erodoto è un narratore straordinario dallo stile, semplice e piacevole che affascina il lettore. Saffo poetessa d'amore, Erodoto lo storico delle guerre persiane sono apparentemente distanti: in realtà amore e guerra (Venere/Afrodite e Marte/Ares) stanno insieme nell'opera di entrambi gli autori a motivare e determinare le azioni umane. Le conferenze saranno arricchite dalla lettura di alcuni testi poetici da parte di studenti del Liceo.



Sono aperte le iscrizioni per il corso di ceramica che inizierà l’8 novembre che si svolge in un

confortevole laboratorio e avrà luogo tutti i giovedì dalle 16 alle 18, docente la ceramista Nina Meloni. Sono aperte le iscrizioni al corso di russo base e cinese base e intermedio che si terrà a partire da novembre. Tutti i corsi sono riservati agli associati. Segreteria: V. Manin, 27, La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdi h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081 info@aidealaspezia.org.