Stefano Guazzo in concerto da Bacchus

La Spezia - Concerto imperdibile venerdi sera 25 ottobre all'osteria Bacchus dove sarà di scena il sassofonista ligure Stefano Guazzo: ha studiato presso il Louisiana Jazz Club e presso il CPM di Milano con C. Marchini, G.P. Casati e C. Fasoli e musica d'insieme con Enrico Rava. Ha partecipato ad Umbria Jazz e nel 1994 si e' perfezionato con C. Mc Pherson e Nat Adderley. Attualmente e' impegnato in varie formazioni jazz di spicco a livello nazionale, tra cui: Green Quartet e la Bansigu Big Band. Si esibisce abitualmente in concerti e festival in ambito italiano ed estero. Ad accompagnarlo due veterani della musica jazz nazionale come Daniele Gorgone al piano, che vanta collaborazioni e incisioni discografiche con star del jazz internazionale come Scott Hamilton, Jim Rotondi, Deborah Carter ed e' reduce da un tour in Indonesia e Taiwan in prestigiosi jazz festival asiatici, e Nino Pellegrini al contrabbasso uno dei piu' gettonati e richiesti bassisti in Italia. In repertorio alcuni originali di Guazzo e vari standards della tradizione jazzistica, per una serata che si preannuncia densa di melodie, armonizzazioni accattivanti e tanto, tanto swing. A fine concerto jam session. Per info 3394908117