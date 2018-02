Stasera eravamo liberi: all'Origami la poesia è di casa

Agrati e Pirovano protagonisti del giovedì sera di via Manzoni con il loro spettacolo di parole e musica.

La Spezia - A poche settimane dal poetry slam dei Mitilanti, che ha stipato di persone entusiaste il circolo Aics Origami, la poesia torna protagonista nel locale di via Manzoni 39, con uno spettacolo tra i più apprezzati, nel variegato mondo della poesia performativa italiana. Ad animare la serata, questo giovedì 8 febbraio, saranno infatti Paolo Agrati e Alberto

Pirovano, con il loro spettacolo intitolato “Stasera eravamo liberi”. Il collaudato duo metterà in scena, per la prima volta alla Spezia, uno show di parole e musica, al tempo stesso ironico, polemico e romantico.



Paolo Agrati, figura di spicco della poesia performativa italiana, e già visto alla Spezia circa un anno fa, in occasione del festival Mitilanza, oltre alla scrittura e alle performance dal vivo, si dedica al canto nella Spleen Orchestra, band che ha fondato nel 2009. Numerose le sue partecipazioni a manifestazioni internazionali tra le quali il XXIV Festival della Poesia di Medéllin, il XXXIII Festival di Poesia di Barcellona, la World Slam Cup di Parigi e il IV Portugal Poetry Slam del 2017. Ha pubblicato le raccolte di poesia: Partiture per un addio (Edicola Ediciones 2017) Amore & Psycho (Miraggi Edizioni 2014), Nessuno ripara la rotta (La Vita Felice 2012), Quando l’estate crepa (Lietocolle 2010) e il libriccino piccola odissea (Pulcinoelefante 2012).



Ad accompagnare ed impreziosire i versi di Paolo Agrati, il compositore e chitarrista Alberto Pirovano, che con il poeta milanese forma ormai da tempo un collaudatissimo sodalizio. L'orario di inizio è fissato per le 22. Prima dello spettacolo sarà possibile cenare con gli apprezzatissimi piatti vegani dell'Origami. Info e prenotazioni: 3208150119