Startè e artisti sostengono le famiglie colpite dall'incendio di Natale

La Spezia - L’associazione Culturale Startè, con un’iniziativa che coinvolge alcuni maestri dell’arte spezzina, aderisce alla raccolta fondi a sostegno delle famiglie rimaste senza casa a causa dell’incendio verificatosi il giorno di Natale all’ultimo piano del palazzo di Via Quintino Sella.

“L’inagibilità di alcuni appartamenti, conseguentemente ai danni inviati dal fuoco e dall’acqua utilizzata per lo spegnimento e dal crollo del tetto, ha creato una situazione di estrema difficoltà sia sotto il profilo finanziario che economico, è per questo che abbiamo pensato di raccogliere – dichiara Paolo Asti, presidente di Startè – grazie alla donazione di un’opera ciascuno da parte di Massimo Angei, Mirco Baricchi, Pietro Bellani, Marco Casentini, Enrico Imberciadori, Giuliano Tomaino, Francesco Vaccarone, una cifra superiore utile ad alleviare le spese ingenti a carico di queste famiglie". Per aggiudicarsi una delle opere messe in disponibilità bisognerà contribuire alla raccolta fondi con una donazione da 100 a 200 euro.



Le opere attualmente in disponibilità sono:

Massimo Angei: "Slow eye movements 6 " 2011 olio e carboncino su cartone schoellershammer, 44 x 36 cm

Pietro Bellani; Condominio a Tre Piani 1979 Tecnica mista cm su carta cm 57 x 49

Mirko Baricchi: Hare 2015 tecnica mista su cartoncino 47,5 x 33

Marco Casentini: You Make Me Feel Happy 2013 grafica ritoccata dall’artista pa cm 49x49

Enrico Imberciadori : "Bambina che gioca", xilografia a cinque legni (1979) cm 34 X 24

Giuliano Tomaino : "Mediterraneo" serigrafia prova d'autore cm 70 x 60 2021

Francesco Vaccarone : Incendio alle 5 Terre 2013 litografia cm 50 x 58



Per informazioni e le modalità di adesione contattare il numero 393 33 28 205