Stagione di prosa, da oggi via agli abbonamenti

La Spezia - Il Teatro Civico della Spezia comunica che il rinnovo dei vecchi abbonamenti per la Stagione di Prosa 2019/2020 potrà essere effettuato con prelazione già a partire da lunedì 1° luglio fino a mercoledì 31 luglio: chi ritirerà l’abbonamento in questo periodo potrà usufruire dello sconto di € 5. Il rinnovo degli abbonamenti dopo l’estate si svolgerà da martedì 1 a martedì 15 ottobre; la vendita dei nuovi abbonamenti partirà invece da mercoledì 16 ottobre, mentre la vendita dei biglietti per i singoli spettacoli della stagione di prosa sarà attiva da lunedì 28 ottobre. La Stagione di Prosa 2019-2020 partirà dunque sabato 16 e domenica 17 novembre con Don Chisciotte , per la regia di Alessio Boni, Roberto Aldorasi e Marcello Prayer, con Alessio Boni e Serra Yilmaz. Si prosegue martedì 3 dicembre con Madre Courage e i suoi figli di Bertolt Brecht, per la regia di Paolo Coletta, con Maria Paiato e un cast di nove attori. Venerdì 13 e sabato 14 dicembre sarà di scena La Ballata della Zerlina, di Hermann Broch, per la regia di Lucinda Childs, con Adriana Asti.

Il programma del 2020 si apre venerdì 3 e sabato 4 gennaio Romeo e Giulietta – Nati sotto contraria stella, da William Shakespeare, drammaturgia e regia di Leo Muscato, che vede protagonisti Ale e Franz. Martedì 14 gennaio Il nodo di Johnna Adams, regia di Serena Sinigaglia, con Ambra Angiolini e Ludovica Modugno. Venerdì 24 gennaio di scena il Miles gloriosus di Plauto, con la traduzione e regia di Marinella Anaclerio, che vede tra gli interpreti Flavio Albanese e Claudio Castrogiovanni.

Martedì 4 e mercoledì 5 febbraio in cartellone "Atti osceni". I tre processi di Oscar Wilde, di Moisés Kaufman, per la regia di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, con la traduzione di Lucio De Capitani, protagonisti (tra gli altri) Giovanni Franzoni, Ciro Masella e Riccardo Buffonini.

Venerdì 14 febbraio appuntamento con Otto donne e un mistero di Robert Thomas, con la regia di Guglielmo Ferro e l’adattamento di Anna Galiena, fra le interpreti insieme a Debora Caprioglio, Caterina Murino, Paola Gassman, Antonella Piccolo, Claudia Campagnola, Giulia Fiume e Maria Chiara Dimitri.

Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo si prosegue con Salomé di Oscar Wilde, per la regia e l’adattamento di Luca De Fusco, con tra gli altri Eros Pagni, Gaia Aprea e Anita Bartolucci.

Venerdì 13 e sabato 14 marzo due serate d’eccezione con una leggenda del teatro contemporaneo: Robert Wilson sarà protagonista di Hamlet: a monologue, tratto da William Shakespeare, adattato dallo stesso Wilson e da Wolfgang Wiens. Lunedì 23 e martedì 24 marzo di scena Arlecchino servitore di due padroni, di Carlo Goldoni, per la regia di Valerio Binasco, con Natalino Balasso.



La stagione in abbonamento si chiude martedì 7 e mercoledì 8 aprile con Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, per la regia di Arturo Cirillo e l’adattamento teatrale di Antonio Piccolo, con Arturo Cirillo e Valentina Picello. Abbonamento per 12 spettacoli - Prima serata. L’abbonamento per 12 spettacoli riguarda quelli in prima serata: Don Chisciotte, Madre Courage, La Ballata della Zerlina, Romeo e Giulietta, Il nodo, Miles gloriosus, Atti osceni, Otto donne e un mistero, Salomé, Hamlet, Arlecchino, Orgoglio e pregiudizio.



I settore platea, barcaccia e palchi prima fila: intero € 210 – ridotto € 195

II settore platea, prima galleria, palchi di seconda fila: intero € 165 – ridotto € 155

II settore galleria, palchi di terza fila: € 90

Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 60

Abbonamento per 8 spettacoli - Seconda serata



L’abbonamento per 8 spettacoli riguarda quelli in seconda serata, ossia gli spettacoli in cartellone con la doppia data di programmazione: Don Chisciotte, La ballata della Zerlina, Romeo e Giulietta, Atti osceni, Salomé, Hamlet, Arlecchino, Orgoglio e pregiudizio.



I settore platea, barcaccia e palchi prima fila: intero € 160 – ridotto € 145

II settore platea, prima galleria, palchi di seconda fila: intero € 140 – ridotto € 125

II settore galleria, palchi di terza fila: € 70

Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 40



