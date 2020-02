Stagione Teatro Ragazzi, doppio appuntamento con “Hans e Gret” di Emma Dante

La Spezia - La Stagione Teatro Ragazzi del Civico prosegue con “Hans e Gret”, scritto e diretto da Emma Dante, in programma martedì 18 e mercoledì 19 febbraio alle 10. Lo spettacolo, prodotto da Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, è tratto dalla celebre fiaba dei Fratelli Grimm: l’originale rilettura di Emma Dante, una delle voci più innovative del teatro italiano, dà vita ad un lavoro di grande forza e poeticità.



La prima parte racconta l'interno di una capanna dove vive una famiglia molto povera: il taglialegna, la matrigna, Hans e Gret. La capanna vuota e desolata, con i muri scorticati e il pavimento fatto di terra e radici, è ammobiliata soltanto da alcune sedioline sulle quali la famiglia dorme, mangia, si intristisce e si rianima di sogni. Da mangiare ci sono solo cipolle per tutta la settimana e la domenica un pezzetto di pane secco. Per colpa della miseria, Hans e Gret vengono abbandonati nel bosco dove una vecchia megera li fa prigionieri. Ma i due bambini coraggiosi riescono a uccidere la strega e a ritornare a casa, salvando il padre dalla morte.







Una favola tremenda sulla miseria, una riflessione spietata sulla sopravvivenza a scapito dei più deboli. Ma Hans e Gret non si arrendono, con allegria superano gli ostacoli e con la fantasia riempiono i piatti per nutrirsi quotidianamente e riuscire ad andare avanti.





In scena Manuela Boncaldo, Salvatore Cannova, Clara De Rose, Nunzia Lo Presti, Lorenzo Randazzo. Scene Carmine Maringola; costumi Emma Dante; luci Cristian Zucaro; assistente alla regia Claudio Zappalà; assistente di produzione Daniela Gusmano; tecnico audio e luci Agostino Nardella.



Prenotazioni: Botteghino Teatro Civico La Spezia 0187.727521 aperto da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 e il mercoledì anche dalle 16 alle 19.



Info: www.teatrocivico.it