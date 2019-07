Spin attende Gazzé e fa due conti: "11mila presenze e pubblico da fuori"

La Spezia - E' ormai al giro di boa 'Spin - musica in città', la rassegna di concerti gratuiti organizzata dal Comune della Spezia che sta contrassegnando l’estate 2019 alla Spezia. Ad oggi, con i concerti gratuiti di Motta, Alex Britti e Napo, la kermesse ha totalizzato più di 11mila presenze "richiamando un pubblico proveniente da città e regioni limitrofe e conseguendo fin dai primissimi concerti i risultati che si era prefissa - come si legge nella nota diffusa da Palazzo civico -: implementare nei weekend le presenze da fuori città e servire ai cittadini un menù musicale di qualità in grado di favorire l’aggregazione dei residenti e la frequentazione del tessuto commerciale della città. Anche per i prossimi appuntamenti è atteso un pubblico delle grandi occasioni visto che gli spezzini hanno dimostrato di apprezzare la musica dal vivo nelle calde serate estive e che gli artisti in cartellone sono di assoluto richiamo".



Come annunciato nei giorni scorsi, sarà

Max Gazzè a chiudere la rassegna l’8 settembre in Piazza Europa. Uno degli artisti simbolo della scena italiana tra la fine dei Novanta e l'inizio del nuovo millennio, ancora oggi sulla cresta dell'onda. Ma prima del papà di 'Cara Valentina', 'Una musica può fare' e 'Il timido ubriaco' Spin donerà alla Spezia altri due appuntamenti: quelli con Baby K (3 agosto Piazza Europa) e Gabry Ponte (11 agosto Piazza Verdi). Sul palco con Gazzè per il tour 2019 ci saranno i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari(Tastiere) e Max Dedo (fiati) e una particolarissima sezione fiati. Non poche le tappe spezzine di Gazzè nell'ultimo quindicennio: si ricordano un paio di esibizioni a Santo Stefano e un indimenticabile concerto a Lerici, in Rotonda Vassallo.