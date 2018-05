Spezzinità ed arte. Quando la mostra si fa sotto terra...

Venerdì prossimo inaugurazione della mostra d'arte "Beyond E Park - Sopra E_Sotto": installazioni e dipinti di sette artisti spezzini nel park interrato di Piazza Europa.

La Spezia - Si intitola `Beyond E_Park - Sopra E_Sotto' la mostra d'arte che, venerdì 25 maggio alle ore 17 si inaugura nell'Europa Park, il parcheggio interrato di piazza Europa realizzato e gestito dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria tramite la sua società Europa Park SrI. Sette gli artisti - tutti spezzini - che hanno scommesso su questo luogo insolito e di passaggio per esporre opere di grande impatto, sia come dimensioni che come suggestione. La mostra rimarrà aperta un mese, dal 25 maggio al 25 giugno, con ingresso libero. Espongono: Federico Anselmi, Alfio Antognetti, Marco F. Bardi, Pietro Bellani, Anna Bettarini, Andrea Chiodo e Lorenzo D'Anteo.



Il percorso espositivo inizia 'sopra' e cioè all'interno dei gabbiotti in vetro posizionati su piazza Europa e prosegue 'sotto', tra corsie, stalli, spazi e colori del parcheggio creando, tramite l'incontro di realtà diverse, momenti di sorpresa e curiosità. Il parcheggio, particolarmente apprezzato da chi Io utilizza per confort, sicurezza e pulizia, diventa così un museo aperto nel centro della città, attrazione per spezzini e turisti: una sorta di benvenuto per parlare di arte e di Spezia attraverso installazioni e dipinti di alcuni dei suoi migliori artisti. L'inizitiva segue la sperimentazione avviata nei mesi scorsi quando il parcheggio ha con successo ospitato, in collaborazione con il Comune, alcuni eventi teatrali e musicali.



Beyond E_Park' sarà il 'marchio' che, d'ora in poi, connoterà le attività culturali che si svilupperanno nel parcheggio, declinato di volta in volta sulle singole iniziative: la mostra 'Sopra E_Sotto' è la prima. La mostra è visitabile 24 ore su 24 da chi parcheggia, dalle 8 alle 20 per chi entra a piedi dagli accessi pedonali accanto alle rampe oppure utilizzando le scale o gli ascensori.