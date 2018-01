Spezzini che amano leggere, gli autori locali vanno alla grande

Tanti i libri sotto l'albero. "Spezia nella guerra fredda, il titanico sforzo di difendere l'indifendibile" edito da "Cinque Terre" è il titolo più richiesto.

La Spezia - Le firme spezzine piacciono quando raccontano storie nascoste, personaggi con immagini e parole. Gli spezzini vogliono scoprire qualcosa di più del loro amato territorio e quindi scelgono le librerie. Per le edizioni Cinque Terre è stato un Natale fortunato e il titolo più richiesto è "Spezia nella guerra fredda, il titanico sforzo di difendere l'indifendibile" di Danese e Benedetti, segue "Gente nostra" di Luciano Donati e "Sebben che siamo donne" scritto a quattro mani da Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello.

A Natale dunque si scelgono ancora i libri e se sono spezzini è meglio. E l'editoria locale, così, diventa un settore che regge bene gli scossoni del mercato natalizio. Spezia si ama dunque e servono tracce, scritte, per scoprire ciò che non si sa.

CDS ha incontrato alcuni librai spezzini che hanno stilato un bilancio dell'anno, l'occhio di riguardo è sul locale. "I libri illustrati - raccontano da Liberi tutti in Via Tommaseo - sono andati per la maggiore quest'anno, sia per i bambini che per gli adulti. Spezia nella guerra fredda, se ci focalizziamo sul locale, è stato sicuramente il più richiesto. Anche se non sono mancate le sorprese, il recente spettacolo su Gino Patroni ha suscitato curiosità e alcuni clienti sono venuti a cercare delle pubblicazioni".

Il libro sotto l'albero è un must e in molti hanno scelto la libreria per regali personalizzati. "Abbiamo avuto molti clienti che hanno acquistato più libri - raccontano ancora da Liberi tutti -, in serie. Questo avviene perché la spesa è molto varia. Si parte dai 9 euro e si arriva ai 30-35. A livello commerciale il periodo natalizio non è andato male è stato il resto dell'anno passato ad essere particolare e difficile da analizzare".



Dalla libreria "Contrappunto" confermano la supremazia di"Spezia nella guerra fredda" e "Sebben che siamo donne" era in molte liste dei desideri. Di libri sotto l'albero comunque se ne sono trovati, anche se il calo delle vendite fa un po' paura. "Gli acquisti si sono concentrati tutti negli ultimi sei giorni - spiegano dalla libreria di Via Galilei - . Fino a qualche hanno fa già da novembre si cominciava già a confezionare regali. Ogni anno si posticipa, sempre di più. L'editoria locale comunque ha un bel traino perché suscitano grande interesse soprattutto se accompagnati da itinerari e presentazioni".

"I libri dedicati a Spezia hanno venduto moltissimo - raccontano dalla libreria "Ricci" di Via Chiodo - gli autori Danesi e Benedetti, Bonatti e Pagano sono gli autori più venduti. In generale con le vendite siamo in linea con l'anno scorso. Tra i più venduti abbiamo i libri illustrati. A favorire le vendite anche il bonus cultura dei 18enni".



Leggere e regalare un libro sono gesti di condivisione e cultura. Se non sapete che dolci scegliere da mettere nella calza, infilateci un libro. Se non ci sta perché è troppo grande scegliete un formato tascabile, oppure predente una calza più grande.