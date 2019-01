Spezzini affamati di storie e ricordi locali, caccia grossa in libreria

Città della Spezia a spasso per il centro, i librai: "Festività da record".

La Spezia - E' l'editoria locale la grande conferma sotto l'albero e alla fine di queste feste natalizie. Il feedback positivo arriva dalle librerie spezzine. Città della Spezia ha fatto un giro tra volumi e volumetti a caccia dei titoli del momento.

Il dato di fatto è che gli spezzini amano due cose: i ricordi e le immagini, soprattutto, della Spezia che fu con una puntatina al giallo in contesti romanzati. Ed è il caso di Susanna Raule con il suo ultimo libro, autoprodotto, "I ricordi degli specchi". Tra le soprese di quest'anno anche "Doimiladezanève" curata dal “Circolo La Sprugola”.



Vanno forte, anzi fortissimo, il Racconto di Rebocco e Dolci spezzini e della Lunigiana storica per le edizioni Cinque Terre. Stabile tra le prime posizioni le Edizioni Giacché con I giorni del 1968, Quanto sei bella Spezia e il libro fotografico Vezzano Ligure.

Le soprese comunque non mancano per quanto riguarda i titoli in catalogo. "Rimangono molto ricercati i testi usciti nel corso del 2018 - un coro unanime si leva dalle librerie Ricci, Contrappunto e Liberi Tutti - tra questi "5 giugno 1943" sempre delle edizioni 5 Terre. I testi più ricercati rimangono quelli della scorsa stagione".



"La vigilia di Natale - raccontano da Liberi Tutti - c'è stato un vero e proprio boom. La nostra clientela richiede molto i testi di narrativa delle case editrici indipendenti. Tra i più venduti, in ambito di editoria spezzina, sicuramente ci sono i testi delle edizioni Giacché".

"Possiamo confermare che in questo periodo natalizio - spiegano dalla Libreria Contrappunto - la saggistica e i ricordi sullo Spezzino sono stati i testi più ricercati. Ogni anno c'è sempre un ottimo ritorno sul locale".

"Tutti i libri in catalogo - chiudono dalla Libreria Ricci - sono andati molto bene. E' stata richiestissima l'agenda Domiladezanéve. Di molti testi a disposizione abbiamo avuto grandissima richiesta, che siamo riusciti a esaurire, Racconto di Rebocco e Dolci spezzini".