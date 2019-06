Spezia come Roma e New York, ecco la maratona fotografica

La Spezia - Dopo New York, Madrid, Roma, Milano, Firenze anche La Spezia ha la sua Photo Marathon. Appuntamento domani domenica 9 giugno in Viale Mazzini alle ore 10.00. Nove temi fotografici e un tema video per scoprire con occhi diversi il territorio e mettere alla prova la propria creatività. L’evento è organizzato da Italia Photo Marathon, con il patrocinio della Città della Spezia e FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche). La Spezia Photo Marathon è un evento culturale che coniuga la passione per la fotografia e la promozione del territorio al quale possono partecipare tutti gli appassionati dotati di qualunque mezzo fotografico digitale. L’appuntamento è al Click Point allestito in Viale Mazzini.



Nel corso della giornata saranno assegnati i temi (segreti fino al momento del rilascio), allo scopo di stimolare i partecipanti a ricercare elementi inusuali e punti di vista originali della città. I fotomaratoneti potranno partecipare solo alla categoria Foto, solo alla categoria Video o ad entrambe, saranno liberi di muoversi all’interno della città per interpretare creativamente i temi proposti. Dovranno poi caricare i loro scatti e il loro video entro la mezzanotte del giorno successivo (lunedì 27 maggio) nella loro area riservata.



Partecipare è facile: basta iscriversi su www.italiaphotomarathon.it/la-spezia/



La quota di partecipazione è di 15 € e comprende il kit di gara e la maglietta ufficiale dell’evento. Tra i premi in palio: workshop, attrezzature fotografiche, buoni acquisto, abbonamenti e tanto altro.



PROGRAMMA COMPLETO



Domenica 9 giugno Ore 9.00 – apertura Click Point, ritiro kit di benvenuto



Ore 10.00 – consegna dei primi 3 temi e 1 tema video



Ore 13.00 – consegna dei successivi 3 temi fotografici



Ore 16.00 – consegna ultimi 3 temi fotografici



Lunedì 10 giugno Ore 23.59 – termine ultimo per caricare foto e video



L’hashtag ufficiale dell’evento è #LaSpeziaPhotoMarathon. Per informazioni: info@italiaphotomarathon.it



La Spezia Photo Marathon è la quarta tappa del Tour 2019 di Italia Photo Marathon (www.italiaphotomarathon.it), che toccherà quest’anno sei città: Genova, Firenze, Roma, La Spezia, Milano e Torino.



MOBILITA’ SMART E SOSTENIBILITA’



I partecipanti saranno liberi di muoversi in città con i mezzi che ritengono più idonei, ma come nello spirito della Photo Marathon privilegiando la mobilità smart.