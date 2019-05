Spezia, Sarzana e la botanica. Due giorni di incontri

La Spezia - Due giorni dedicati alla botanica del XXI secolo alla Spezia e Sarzana per una serie di eventi organizzati dall’Accademia di scienze “Cappellini”. Il primo si terrà nella sala consiliare di Sarzana a partire dalle 9. La mattinata vedrà alternarsi numerosi esperti per una conferenza dal titolo: “Antonio Bertoloni e la scienza botanica dall'800 ad oggi”.

Il giorno successivo, 11 maggio dalle 9.30, gli eventi si spostano alla Spezia nel salone Sforza dell’Accademia Cappellini con l’incontro dal titolo: “Interazioni pianta-ambiente: i cambiamenti ambientali e le problematiche del XXI secolo”.



Il programma della prima giornata a Sarzana



Prima giornata Sarzana- Sala Consiliare Comune

Antonio Bertoloni e la scienza botanica

dall'800 ad oggi

Mattina - Presiede: Consolata Siniscalco

Università di Torino Ore 9,00 Saluti: Giuseppe Benelli, Presidente

Accademia Capellini Cristina Ponzanelli, Sindaco di Sarzana Consolata Siniscalco, Presidente Società Botanica Italiana

Ore 9,40 - Spagiari Pia - La Spezia

Gli anni giovanili , la formazione cultura le e la passione politica di Antonio Berto loni.

Ore 10,00 - Managlia Annalisa, Chiarucci Alessan

dro, Galloni Marta, Nascimbene Juri Università di Bologna Gli erbari di Antonio Bertoloni.

Ore 10,20 - Cristofolini Giovanni - Università di Bo

logna Il caso della Florula Guatimalensis, il pic colo tesoro botanico arrivato dal Guate mala.

Ore 10,40 - Mossetti Umberto - Università di Bolo

gna

L'incredibile viaggio dei semi nelle rac colte Bertoloni.

Ore 11,00 - Coffee break

Ore 11,20 - Bonfiglioli Claudia - Università di Bolo

gna

Tre secoli di illustrazione botanica nel fondo librario di Antonio Bertoloni.

Ore 11,40 - Lastrucci Lorenzo, Nepi Chiara - Uni

versità di Firenze I materiali di Bertoloni nell'Erbario Cen trale Italiano.

Ore 12,00 - Peruzzi Lorenzo - Università di Pisa

Le specie della flora italiana descritte da Bertoloni.

Ore 12,20 - Giovannetti Manuela - Università di Pisa

Alle radici della flora italiana: partner invisibili e potenti.

Ore 12,40 - Marcovigi Bertoloni Nena - Bologna

Agostoni Manaresi Donatella - Zola Predosa (BO) Villa Marcovigi-Bertoloni. I vigneti ed il vino "Flora Italica" in omaggio ad Anto nio Bertoloni: Frammenti di storia, agri coltura, paesaggio.

Pomeriggio - Presiede: Marta Mariotti Univer

sità di Firenze

Ore 14,40 - Bavestrello Giorgio, Mariotti Mauro -

Universita di Genova Il contributo di Antonio Bertoloni alla conoscenza degli organismi marini del Mediterraneo.

Ore 15,00 - Peccenini Simonetta - Università di

Genova L'attualità delle ricerche botaniche di

Bertoloni dopo 200 anni. Ore 15,20 - Tomei Paolo - Università di Pisa

Alcune lettere di Antonio Bertoloni al Dr. Giovanni Giannini, botanico Lucchese.

Ore 15,40 - Alessandrini Alessandro - Istituto Beni

Culturali Regione Emilia-Romagna - Bologna. La Flora italica di Antonio Bertoloni: struttura, collaborazioni e dati sulla geografia delle specie nel XIX secolo.

Ore 16,00 - Coffee break

Ore 16,30 - Gottschlich Gunter - Università di

Francoforte, Soldano Adriano Revisione delle raccolte dei generi Hiera cium, Pilosella e Schlagintweitia contenute nell'erbario Antonio Bertoloni a Bologna.

Ore 16,50 - Giordani Paolo -Università di Genova.

dati storici a supporto della ricerca moderna sull'ecologia dei licheni.

Ore 17,10 - Domina Giannantonio - Università di

Palermo - Soldano Adriano Revisione delle specie del genere Oroban che negli erbari di Pietro Pellegrini e Teo doro Caruel a Pisa e di Erminio Ferrarini a Carrara; nuovi dati sulla presenza sulle Alpi Apuane e l'adiacente Appennino.



Il programma della seconda giornata alla Spezia



Interazioni pianta-ambiente: i cambiamenti ambientali e le problematiche del XXI secolo

Mattina - Presiede: Marcello Buiatti Università

di Firenze Ore 9,00 Saluti: Giuseppe Benelli- Presidente

Accademia Capellini Pierluigi Peracchini - Sindaco della Spezia

Ore 9,30 - Cecchi Olimpia - Accademia Capellini La

Spezia, Fiorini Graziana - Università di Firenze Alcune stazioni di Paragymnopteris ma rantae (L) K.H. Shing susubsp. marantae nella Liguria orientale.

Ore 9,50 - Pezzi Giovanna, Buldrini Fabrizio,

Alessandrini Alessandro - Università di Bologna Cocconi (1883). Dal dato scritto alla mappa, dalla mappa al paesaggio storico.

Ore 10,10 - Durante Mauro - Accademia Capellini

La Spezia

Interazioni metalli-DNA. Effetti genetici ed epigenetici nelle piante.

Ore 10,30 - Bartoli Giacomo - Università di Pisa

Effetti genetici indotti da stress acuto di ozono su cloni di pioppo sensibili e tolle ranti all'ozono.

Ore 10,50 - Coffee break

Ore 11,10 - Bernardi Rodolfo-Università di Pisa.

Geni indotti da stress da freddo in olivo (Olea europea)

Ore 11,30- Baccelli Ivan - Istituto per la Protezione

Sostenibile delle Piante, CNR Firenze Induzione di resistenza e preparazione alla difesa nelle piante: aspetti emergenti e casi di studio.

Ore 11,50 - Bellini Erika , Sanità di Toppi Luigi -

Università di Pisa Dalle piante di Antonio Bertoloni ai cianobatteri: un survey sulle funzioni della fitochelatina sintasi nei fotoautotrofi.

Ore 12,10 -Roccotiello Enrica, Rosato Stefano, Di

Piazza Simone, Zotti Mirca, Mariotti Mauro - Università di Genova. Visione rizosferica delle interazioni pianta suolo in alcune metallofite.

Ore 12,30- CONCLUSIONI

Ore 13,15 Buffet