SpeziAMAnia, il nostro patrimonio da ri(scoprire)

La Spezia - Partiranno il 6 e il 7 di giugno le visite organizzate da SpeziAMAnia, un'idea di Diego Savani. Per cercare di valorizzare il nostro territorio in un momento di crisi, si riparte dalla bellezza dei nostri luoghi. Chi meglio di una guida turistica abilitata potrà accompagnare gli spezzini, turisti in casa loro?



Il 6 e il 7 giugno sarà la volta di Biassa, il castello di Coderone e per la prima volta dopo tanti anni si potranno ammirare le rovine dell'antica chiesa romanica di San Martino Vecchio e conoscerne la storia. Il 12, 13, 14 sarà la volta di Gaggiola, la "collina delle meraviglie" con i suoi segreti, i palazzi e il Parco della Rimembranza per proseguire il 19, 20, 21 con la visita alla Stazione ferroviaria e rivivere gli sfarzi della città durante la Belle Epoque. Il 26, 27 e 28 giugno è prevista infine un'uscita straordinaria alla scoperta della street art e della poesia di strada nel Quartiere Umbertino.



"Le visite si effettueranno per un massimo di dieci persone per gruppo - spiega Savani - e verranno forniti guanti e gel disinfettante. I partecipanti dovranno presenziare muniti di mascherine e rispettare le regole che la guida dovrà imporre nel rispetto del distanziamento". Ogni uscita avrà un costo di 12 euro ed è previsto un abbonamento per chi fosse interessato a tutte e 4 le visite. Prenotazioni e ogni informazione al 3394385208 oppure savadima@libero.it. "Seguite la pagina Fb e instagram "speziamania" per aggiornamenti. In questo progetto ci tengo a ringraziare fin da ora Annalisa Montesarchio per aver curato la veste calligrafica e Fabrice Van Opdenbosch per le foto" - conclude la guida.