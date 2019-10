Spettacoli all'aperto invernali, chi vuole si faccia avanti

La Spezia - Il Comune della Spezia, nell’ambito delle politiche di valorizzazione della rete commerciale e della partecipazione dei cittadini, intende promuovere e sostenere, attraverso l’erogazione di contributi economici, la libera iniziativa di enti e associazioni nella realizzazione di una serie di spettacoli ed eventi, da svolgersi nel periodo autunno 2019 – inverno 2020 in aree aperte al pubblico dei quartieri e del Centro storico della città.

A tal fine organizzazioni, associazioni, enti, comitati, società, dotati di statuto e atto costitutivo e senza scopo di lucro, possono presentare proposte per la realizzazione di spettacoli ed eventi culturali da svolgersi nel periodo autunno 2019 – inverno 2020.



I proponenti potranno presentarsi singolarmente o in qualità di capofila di un gruppo di partenariato. Le proposte, aperte e gratuite al pubblico, potranno riguardare eventi di musica, teatro, danza, arti visive, attività ludico e sportive, intrattenimento bambini, attività di strada.

Copia dell’avviso, compresi i relativi allegati, sono reperibili on line sul sito del Comune della Spezia ai seguenti link https://laspezia.acquistitelematici.it sul sito www.suap.spezianet.it e sull’Albo Pretorio del Comune della Spezia.



Per eventuali ulteriori informazioni e supporto alla presentazione di proposte, i soggetti interessati potranno rivolgersi dalle ore 8 alle ore 12 al Comune della Spezia – Ufficio Attività Produttive oppure Ufficio Turismo – di piazza Europa, 1 - 19122 La Spezia tel. 0187 727372 o 727485 – oppure inviare via mail a:



vania.ceruso@comune.sp.it



donatella.ferrari@comune.sp.it



federico.greco@comune.sp.it