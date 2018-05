Special Festival, arrivano le selezioni per entrare alle finali

La Spezia - Venerdì 18 maggio alle 14.30 presso la Sala Dante alla Spezia si svolgeranno le selezioni dello Special Festival, l’evento che Anffas Onlus La Spezia e Premio Lunezia, con la collaborazione della Regione Liguria, Comune della Spezia, Anffas Nazionale e Nazionale Italiana Cantanti hanno organizzato l’anno scorso presso il Teatro Civico, una gara canora dove ragazzi con disabilità intellettiva hanno gareggiato in coppia a big della canzone. Quest’anno l’evento si terrà nel mese di novembre ed i vincitori delle selezioni che si svolgeranno venerdì 18 maggio parteciperanno alla finale.



Il progetto vuole evidenziare come la musica sia uno strumento meraviglioso con il quale le persone con disabilità intellettiva possono esprimere le proprie emozioni, le proprie abilità, promuovendo una concezione di disabilità intesa come “risorsa”, sottolineando la possibilità anche per le persone con disabilità intellettiva di raggiungere obiettivi personali, significativi e di gratificazione e favorendo processi di inclusione e di socializzazione.

Si tratta di un progetto innovativo che non ha precedenti anche a livello internazionale.

Il successo dell’anno scorso è stato grande, il vincitore è stato lo spezzino Simone Bianchi in coppia con Massimo di Cataldo e tante le partecipazioni dei Big della canzone che si sono esibiti durante la gara: Moreno in coppia con Adriana Caldarella, Elisa Bruna Urbani con Pierdavide Carone, Luciano Curziotti e Mariano Scauri con i Tazenda, Barbara Longhi con Alessia Aquilani, Bernardo Moscarà con Sugar Free e Loredana D’Anghera, Marco Guano con Omar Pedrini, presentatore dell’evento Savino Zaba affiancato dal grande amico dei ragazzi dell’Anffas, Dario Vergassola.



Padrini della serata Mario Biondi, Fausto Leali ed Enrico Ruggeri. Quest’anno il Festival assume ancora di più una grande importanza perché rientra nei festeggiamenti dei 60 anni dell’Anffas Nazionale, dei 50 anni dell’Anffas della Spezia e dei 50 anni di Special Olympics. I ragazzi che parteciperanno alle selezioni sono: Davide Granella, Marco Guano, Simone Specchio dell’Anffas della Spezia, Adriana Caldarella dell’Anffas di Firenze, Elisa Bruna Urbani di Torino, Barbara Longhi della Fondazione Piatti di Varese, Bernardo Moscarà dell’Anffas di Catania, Luciano Curziotti e Mariano Scauri di Parma, Nikki Costa e Cecilia Batignani di Carrara, Giulia Fontani, Debora Gasperini, Valentina Messina e Vito Zilli dell’Anffas di Pisa, Antonio Forgione dell’Anffas di Acqui Terme, Flavia Demi, Marco D’Annibali, Michele Puccini, Matteo Nati dell’Anffas Livorno, Mariano Fois dell’Anffas Imperia.



I partecipanti saranno valutati dalla giuria formata da: Loredana D’Anghera Presidente della giuria e Vocalist Coach dello Special Festival, da Lorenzo Cimino, Paolo Asti, Beppe Stanco, Andrea Costa e Marco Magi. Paola Monchieri, Presidente dell’Anffas La Spezia, è felicissima, la nostra associazione continua questo importante progetto che dà la possibilità a tanti ragazzi di affermare le loro abilità e di far conoscere alle persone i valori di cui sono portatori i nostri fantastici ragazzi, e quindi un grande in bocca al lupo a chi parteciperà. La cittadinanza è invitata a partecipare.