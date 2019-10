Spazzolino e sacco a pelo, pronti per dormire tra le opere d'arte del CAMeC

La Spezia - E' diventato ormai un appuntamento attesissimo. L'attesa è quasi finita. Il CAMeC, Centro Arte Moderna e Contemporanea di Piazza Battisti, in collaborazione con la Coop Zoe, propone dalle 21 di sabato 19 ottobre alle 9 della domenica mattina l'edizione autunnale della "Notte al CAMeC" per bambini dai 6 agli 11 anni. Una magica notte tra laboratori, esplorazioni e narrazioni. Questa sarà una "Notte al CAMeC" speciale perché i partecipanti avranno occasione di conoscere l’artista Paolo Fiorellini, attualmente ospitato al centro, insieme ad altri artisti della Factory con la mostra Aria. Dieci anni di Factory. Un'esperienza straordinaria, che consentirà agli intervenuti di addormentarsi circondati dalle opere d’arte e al risveglio di condividere la colazione.



Info

Costo: 15€ a partecipante

Numero chiuso. Prenotazione obbligatoria allo 0187 727530.



Alcune informazioni utili:

• i partecipanti dovranno essere provvisti di: sacco a pelo, cuscino a piacere, materassino, asciugamano, spazzolino e dentifricio, acqua

• consigliare di indossare un abbigliamento comodo, preferibilmente tuta da ginnastica con sotto una maglietta di cotone per la notte

• la colazione: prima dell'inizio dell'attività, i genitori saranno informati su quali alimenti saranno fatti consumare ai bambini e dovranno firmare il consenso scritto al consumo

• i genitori dovranno fornire un recapito telefonico attraverso il quale poter essere contattati

• i genitori dovranno obbligatoriamente firmare le autorizzazioni foto/consumo alimenti

• contenuti: le diverse attività (laboratori, giochi, narrazioni) saranno svolte in collegamento con alcune delle opere in mostra





Prenotazioni

CAMeC–CENTRO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

p.zza C. Battisti 1 – 0187.727530