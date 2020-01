Spazi Fotografici, nuovo corso di post-produzione tra software Adobe e Capture One

La Spezia - Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di post-produzione proposto a Sarzana da Spazi Fotografici con i fotografi David Umberto Zappa e Marco Petracci. In partenza dal 19 febbraio, con lezioni di mercoledì, il programma è costruito per offrire ai partecipanti le conoscenze e competenze necessarie per un'efficace gestione di flusso digitale e file – in questo caso, ovviamente, immagini. Al centro degli incontri, fatti di teoria ma anche molte esercitazioni, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop e Capture One ossia i software usati dai migliori professionisti. L'obiettivo è quello di portare i partecipanti ad un utilizzo corretto dei programmi per ottimizzare il proprio lavoro e da qui la resa delle proprie fotografie e dei propri progetti. Il corso si rivolge perciò a tutti gli interessati siano essi fotografi amatoriali, professionisti, operatori della comunicazione, aspiranti professionisti del digital imaging o semplici appassionati. Non sono richieste competenze pregresse né requisiti. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l'Associazione al numero 3711728121 e all'indirizzo e-mail info@spazifotografici.it. Sito web: www.spazifotografici.it.