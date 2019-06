SpIn, venerdì sera sarà il turno di Alex Britti

La Spezia - Venerdì 21 giugno alle 21.30 in Piazza Europa secondo appuntamento con SpIn - La Spezia musica in città, una nuova rassegna di eventi musicali che si svolgerà nei mesi di giugno, luglio e agosto con sei appuntamenti di musica live e dj set a ingresso gratuito nelle piazze cittadine.



In occasione del concerto, Atc Esercizio, in accordo con il Comune della Spezia, ha predisposto un servizio di bus navetta con frequenza ogni 20 minuti che partirà dai parcheggi di interscambio del Palaspezia e Piazza D’armi dalle 20.00 alle 21.30 per raggiungere Largo Fiorillo. Il ritorno è stato programmato sempre con partenza da Largo Fiorillo per Piazza D’Armi nella fascia oraria 23.30 alle 00.30 sempre con frequenza di 20 minuti e da Largo Fiorillo per il Palasport alle 23.30 - 23.45 – 24.00 – 00.15 – 00.30

Il servizio di navetta gratuito sarà garantito per tutti i concerti della rassegna musicale.

Saranno inoltre disponibili i parcheggi del contro viale Italia ad eccezione di quelli riservati ai mezzi di servizio.



Il bluesman romano porterà sul palco allestito in Piazza Europa un concerto la cui scaletta è composta da brani che percorrono la sua lunga carriera, dagli esordi agli ultimi dischi più sofisticati e maturi.

La chitarra è estensione naturale del suo corpo, compagna inseparabile di lunghi viaggi. Un mix di Blues jazz e pop, che Britti riesce a dosare sapientemente per fonderli alla perfezione.

Un concerto che vuole mettere in risalto le qualità e la versatilità di ogni elemento della band e di Alex stesso.

Tecnica e affiatamento sommati a un raffinato gusto musicale, renderanno il concerto decisamente energico.



La rassegna” SPIN - La Spezia musica IN città” è organizzata dal Comune della Spezia con il supporto di Iren.



I prossimi appuntamenti



12 luglio Piazza Mentana - NAPO CANTA DE ANDRE’



3 agosto Piazza Europa - BABY K



11 agosto Piazza Verdi - GABRY PONTE



8 settembre Piazza Europa - evento di chiusura