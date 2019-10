SoriArte, Mancusi e Nucci alla Villa Romana del Varignano

La Spezia - La Stagione 2019/2020 di Soriteatro, diretta da Sergio Maifredi e prodotta da Teatro Pubblico Ligure, prosegue domenica 20 ottobre (ore 10,30) con l’ultimo appuntamento della IV edizione del Portus Lunae Art Festival, che apre gli appuntamenti dedicati alla Teatralità dell’arte, collegati alla programmazione di Teatri del Paradiso. Il primo viaggio alla scoperta della “Teatralità dell’arte/Arte in scena”, seconda edizione del progetto firmato da Sergio Maifredi e Massimo Minella, ha come destinazione la Villa romana del Varignano Vecchio, sito archeologico alle Grazie di Portovenere, in provincia della Spezia. Marcella Mancusi, archeologa del Polo museale della Liguria, illustra storia e caratteristiche della Villa romana del Varignano Vecchio, seguita da Matteo Nucci, scrittore e studioso del pensiero antico, con l’intervento Guardando la Luna dall’abisso di Eros. Per raggiungere Le Grazie da Genova, Teatro Pubblico Ligure mette a disposizione un servizio bus di andata e ritorno solo su prenotazione al numero 329 0540950 (25 euro, partenza alle 8 da Genova, alle 8,30 da Sori, rientro dopo le 13). Per l’ingresso al sito è obbligatoria la prenotazione al numero 0197 790307 dalle 9,30 alle 15, fino a esaurimento posti.



L’area archeologica della Villa romana del Varignano conserva il frantoio oleario più antico della Liguria.

La Villa romana inserita in un contesto paesaggistico-ambientale di notevole pregio, al fondo di un’insenatura protetta in località Le Grazie di Portovenere (Sp), fa parte di un sistema di approdi e fundi realizzato dai Romani nell’ampio golfo della Spezia e correlato al vicino bacino del Portus Lunae.

Le indagini archeologiche hanno messo in luce un grande complesso con approdo privato sul mare, che riuniva le caratteristiche tipiche della villa rustica e della villa marittima d’otium e che ebbe lunga vita, tra la fine del II secolo a.C. e gli inizi del V secolo d.C.



Marcella Mancusi, archeologa del Polo Museale della Liguria, è conservatrice del Museo archeologico nazionale di Luni e direttore della Villa romana del Varignano Vecchio.



Matteo Nucci è nato a Roma nel 1970. Ha studiato il pensiero antico, pubblicando saggi su Empedocle, Socrate e Platone e una nuova edizione del Simposio. Nel 2009 è uscito da Ponte alle Grazie il suo primo romanzo, Sono comuni le cose degli amici, finalista al Premio Strega 2010; nel 2011, il romanzo-saggio Il toro non sbaglia mai. Nel 2013 ha pubblicato il saggio narrativo Le lacrime degli eroi (Einaudi). I suoi racconti sono apparsi in antologie e riviste (soprattutto Il Caffè Illustrato e Nuovi Argomenti); i suoi articoli e reportage di viaggio escono regolarmente su Il Venerdì di Repubblica.



Teatri del Paradiso è una nuova realtà culturale, nata il 16 aprile 2019 dal coordinamento fra Teatro Sociale di Camogli, Sori Teatro e Pieve Ligure Scali a Mare Art Festival, da anni attivi sul territorio, e dal coinvolgimento dei Comuni di Camogli, Recco, Sori, Pieve Ligure e Bogliasco. L’obiettivo di Teatri del Paradiso è fornire uno strumento utile ai cittadini al fine di agevolare la fruizione di spettacoli, eventi ed incontri delle Stagioni teatrali e del Festival, per creare intorno al teatro una comunità viva e partecipe, offrendosi come strumento per lo sviluppo turistico ed economico del Golfo Paradiso.

Il Teatro Comunale di Sori è in via Combattenti Alleati 4 (0185 700681). I biglietti si possono prenotare anche telefonando alla Pro Loco di Sori (0185 700681), alla Pro Loco di Recco (0185 722440), alla Pro Loco di Bogliasco (010 3470429) e Pro Loco Camogli (0185771066) on line su Happyticket e su www.genovateatro.it. Il prezzo del biglietto singolo è 15 euro intero e 12 euro ridotto, 8 euro (fino a 13 anni), riduzione anche per gli abbonati al Teatro Sociale di Camogli. L’abbonamento a tutta la stagione è in vendita a 100 euro. Chi non è abbonato e non è in possesso del biglietto per lo spettacolo in scena nella stessa giornata, paga 10 euro il biglietto per “Sori incontra” e “Sori legge”. Per “Sori Viaggia” informazioni disponibili presso la Pro Loco di Sori. Informazioni e aggiornamenti su www.soriteatro.it e www.teatropubblicoligure.it.