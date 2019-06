Sideral Park. Carlo Moggia in mostra in Via Tazzoli

La Spezia - Venerdì 28 giugno alle ore 19 si terrà una mostra dell’artista spezzino Carlo Moggia presso il Dna Studio in Via Tazzoli. La mostra si intitola Sideral Park…di luna, buchi neri, universi. Vi sarà inoltre una performance di Jole Rosa, nota attrice spezzina, con Simonetta Avanzini e Alessandra Bianchi. Il maestro Moggia è un veterano della pittura spezzina. Vanta numerose mostre in varie parti d’Italia e all’estero. Questa volta si cimenta in un’arte lunare che comprende le atmosfere dell’universo. Scrive Sebastian Grassi nella presentazione “ L’artista indaga labirinticamente, setaccia e descrive astronomicamente curvature, distorsioni, prospettive, variazioni, e compresenze tra molteplici piani di ciò che definiamo realtà” La mostra sarà visitabile fino al 26 luglio Per info 333 3929110