Si parla di sogni, visioni ed eventi sincronici alla Fondazione Silvia Montefoschi

La Spezia - Sabato 27 gennaio alle 17 nella sede della Fondazione Silvia Montefoschi - Laboratorio psicoanalitico di intersoggettività di Via XXIV Maggio 135 prenderà il via il nuovo ciclo di incontri dal titolo "Pensiero e vita – Pensiero è vita", un omaggio al pensiero originale di Silvia Montefoschi, medico psicoanalista di fama internazionale, scomparsa nel 2011, che dedicò tutta la vita allo studio e alla ricerca.

La caratteristica forse più importante del pensiero che la ha traversata è la sintesi: tra teoria e prassi, tra spirito e materia, tra Dio e uomo, tra maschile e femminile, fino a giungere a concepire la totale coincidenza tra pensiero e vita.

Le tematiche di questo ciclo di eventi sono scaturite dalla riflessione comune tra persone che hanno dato vita a un gruppo di lavoro che prosegue da circa tre anni.

Il ciclo si apre con una riflessione comune dei partecipanti al gruppo, che in questo evento intendono condividere quanto è emerso durante un incontro avvenuto nel giugno 2017. In tale occasione il tema di come sogni, visioni ed eventi sincronici possono porsi come guida nei momenti di svolta della vita è stato trattato con un intrecciarsi significativo di esperienze che davano voce ad una unica voce.

L'intervento sarà condotto da tutti i partecipanti al gruppo di lavoro: Stefano Bianco, Roberta Corbani, Anna Favati, Massimo Marasco, Bianca Pietrini, Fabrizio Raggi, Silvia Stefanini