Si parla di 5G negli incontri di “Innovazione e Industria 4.0”

La Spezia - Ancora quattro i Seminari “Innovazione e Industria 4.0” che porteranno alla Spezia l’attenzione sulle tematiche legate a Industria 4.0, con nomi di spicco nel panorama italiano in ambito di innovazione industriale.



Gli ultimi quattro seminari, come i precedenti, si svolgeranno presso la Sala Marmori CCIAA Riviere di Liguria, dalle 10.00 alle 13.00, con il seguente programma:

16 maggio - La Robotica in Azienda: con la partecipazione di M. Da Bove – Consulente aziendale, A. Cataldi - Siemens, M. Bergamasco Sant’Anna di Pisa, D. Pagliarulo - Comau

24 maggio - Big Data & Analytics: con la partecipazione di D. Anguita – Università di Genova – DIBRIS, M. Montecucco – HARUSPEX, L. Beltrametti – Università di Genova - DIEC

30 maggio - IoT – 5G: con la partecipazione di Telecom Italia Spa in collegamento remoto con TIM Open Labs Torino

5 giugno - Valutazione degli investimenti e strumenti finanziari: con la partecipazione di R. Bonanini – EIDOS, Confindustria La Spezia, Warrant Hub SpA, Camera di Commercio Riviere di Liguria

Il Ciclo di Seminari “Innovazione e Industria 4.0 – Alla Spezia una finestra sul mondo dell’Innovazione”, è organizzato dalla Fondazione ITS di La Spezia, con Confindustria La Spezia, il Digital Innovation Hub Liguria e con il contributo di Cisita Formazione Superiore e Scuola Nazionale

I seminari intendono fornire uno spaccato rispetto alle tematiche di digitalizzazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, aprendo una finestra su quelle che sono le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, costituendo un’opportunità per confrontarsi con buone prassi sulle quali costruire un percorso di crescita sull’ innovazione anche per le imprese che si stanno solo oggi affacciando a tale panorama.

Per programma degli incontri, iscrizioni e info: Fondazione ITS La Spezia – Alice Argilla : alice.argilla@itslaspezia.it e Confindustria La Spezia – Luca Cardini: cardini@confindustriasp.it