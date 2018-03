Short Movie 2018. Vince "The Unmissing part" del regista Ahmed Alkhudaru

La Spezia ama il cinema e premia una storia dedicata alla disabilità. Il bilancio di tre intensissimi giorni dedicati al cortometraggio.

La Spezia - Un cortometraggio delicato, gentile che affronta con naturalezza la percezione della disabilità. Questo è "The Unmissing part" il corto vincitore di "La Spezia film festival - Short Movie 2018" che racconta la vicenda di un giovane, senza una gamba, che deve scegliere quale calzatura indossare. "The Unmissing part" ha fatto il pieno di premi conquistando anche quello della stampa.



Il festival in breve Il festival ha registrato tre giornate di grande partecipazione e ospiti internazionali. La prima giornata è stata dedicata ad un focus sul cinema albanese con ospiti il direttore del Tirana Film Festival Agron Domi, lo scrittore e sceneggiatore Ylljet Alicka e il regista Gentian Koci che ha presentato il suo film Daybreak. Alle proiezioni hanno partecipato anche la comunità albanese, l’associazione At. Gjergj Fishta, il console onorario di Genova Giuseppe Durazzo.



La seconda giornata dedicata al grande regista Gianni Amelio che nella mattinata ha incontrato gli studenti delle scuole superiori spezzine con la proiezione del film “Lamerica", nel pomeriggio ha presentato il suo ultimo libro in anteprima nazionale Padre Quotidiano e nella serata ha ricevuto il Premo alla Carriera realizzato dall’artista siciliana Stefania Martinico e ha presentato il film La Tenerezza e il cortometraggio A casa d’altri al Cinema Il Nuovo.

La terza e ultima giornata si è svolta nella Mediateca Regionale Sergio Fregoso con la presentazione dei corti finalisti, la cerimonia di premiazione e la proiezione del corto fuori concorso "Sì è sempre fatto così" con protagonista Matteo Taranto, membro della giuria del Festival dalla prima edizione.



La serata conclusiva si è tenuta ieri e il vincitore, Ahmed Alkhudari origiario del Kwait, per il suo lavoro ha già ricevuto importanti riconoscimenti internazionali. Tra gli altri riconoscimenti per la miglior colonna sonora è stato premiato "Mara-mandra" di Lele Nucera, Pippo Mezzapesa ha vinto il premio per la fotografia e regia. Leo Gullotta, per "Lettere a mia figlia" di Giuseppe Alessio Nuriz è il migliore attore. Questo corto si è aggiudicato anche la menzione speciale. La migliore attrice è Teresa Murtado interprete di 'Triunfadores' di Jo-seta Alfam. La migliore sceneggiatura è quella di Alfredo Marara con "La Barba" di Alfredo Marara. Nel corso dell'evento è stato presentato fuori concorso "Sempre fatto così" con Matteo Taranto per la regia di Alberto Basaluzzo.



Forte il richiamo per numerosi artisti che per l'edizione 2018 del festival spezzino hanno superato i 960. Soddisfatti sotto tutti i fronti i direttori artistici Paola Settimini, Paolo Logli e del presidente Daniele Ceccarin, Katia La Galante e Fabio Nardini dell’associazione culturale B52 e il professor Roberto Danese, presidente di giuria. Quest’anno il Festival ha ottenuto il patrocinio della Rai e del Ministero della Cultura d’Albania.