Shake, un venerdì sera tutto metal

La Spezia - Penta Music Store e Shake Club presentano l'edizione invernale del "Penta Metal Fest". In collaborazione con Antigony Agency, Rebel Underground Music e LuniMetal questa sera sul palco del circolo Arci di Via Valdilocchi si alterneranno quattro band della zona. Ad aprire le danze saranno i "Moderntears'' (Screamo) da Massa. ex Athena. Poi toccherà agli "Under The Bed" col loro alternative metal da Lucca/Montecatini. "Mhela" invece vengono da Viareggio e anche loro porteranno dell'alternative metal, freschi del loro album di debutto ES. Special guest gli spezzini "Hands Off Cain Stoner Metal". Inizio alle 21.30/22, ingresso gratuito riservato ai soli soci Arci.