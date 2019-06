Sgarbi, Vergassola e la nipote di Marinetti per 'TurismoèFuturismo'

Sbarca alla Spezia il festival CulturaIdentità, nuova creatura dell'omonima associazione fondata dall'attore Edoardo Sylos Labini.

La Spezia - A un anno dalla sua nascita, CulturaIdentità, l’Associazione fondata dall’attore ed editore Edoardo Sylos Labini, cresce ulteriormente: dopo il lancio del mensile di pochi mesi fa, ora è in arrivo il Festival. Raddoppia così la proposta del think tank culturale che sta aggregando in tutta Italia associazioni, fondazioni, artisti, intellettuali che vogliono riscoprire il valore dell’italianità. Il 7 giugno in tutte le edicole italiane in allegato al quotidiano Il Giornale si potrà acquistare a solo 1 euro il mensile #CulturaIdentità, diretto da Alessandro Sansoni, che questo mese sarà dedicato alla scoperta delle città ideali del nostro Bel Paese. E proprio in una di queste città, la Spezia, si terrà la II edizione del Festival di CulturaIdentità. Il titolo di quest’anno sarà “TurismoèFuturismo”. Infatti nella città spezzina nacque, quasi cent’anni fa, l’aeropittura futurista, con la composizione del famoso Aeropoema del Golfo da parte di Filippo Tommaso Marinetti. La kermesse si svolgerà nell’affascinante Piazza Mentana, nel cuore della città spezzina, di fronte allo storico Teatro Civico, dove sul palco Sylos Labini, accompagnato da un dj set e dai canti popolari del gruppo UnQuartettoParticolare, condurrà le serate in compagnia di alcuni tra i personaggi più amati del mondo della Cultura, dello Sport e dello Spettacolo italiani.



Gli ospiti di questa edizione saranno: la nipote del fondatore del Futurismo Francesca Barbi Marinetti, lo scrittore e filosofo Marcello Veneziani, l’atleta paralimpica Giusy Versace, il critico d’arte Vittorio Sgarbi, il comico Dario Vergassola, il Vicedirettore de Il Giornale Francesco Maria Del Vigo, il Cda RAI Giampaolo Rossi, il Direttore di #CulturaIdentità Alessandro Sansoni, il manager Andrea Delfini e le istituzioni rappresentate dal Sindaco della città della Spezia Pierluigi Peracchini, dall’Assessore al Turismo della Regione Liguria Giovanni Berrino e dal componente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone.



In questa edizione del Festival sarà istituito il Premio CulturaIdentità ArtiVisive, a cura dell’editore ArtNow, con la consegna dei premi da parte del critico Angelo Crespi e Luna Berlusconi. Inoltre, una videoinstallazione ideata dalla Marinetti, a cura di Unità1, trasformerà il Teatro Civico in un enorme quadro dell’aeropittura futurista. “CulturaIdentità – TurismoèFuturismo coglie uno dei tratti più rappresentativi del passato del Golfo spezzino, il Futurismo, e quello economicamente più rilevante del presente, il Turismo. Un sentito ringraziamento all’Assessore al Turismo Paolo Asti che ha proposto questo Festival per valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e culturale spezzino in tutta Italia e a Edoardo Sylos Labini, fondatore di CulturaIdentità” ha dichiarato il Sindaco Pierluigi Peracchini.



“Sono orgoglioso che il Festival arrivi alla Spezia perché, ciò che vale per l’Italia tutta, vale allo stesso modo per un singolo territorio. Identità e unicità producono lo scarto di valore capace di creare attrattività turistica, in un mercato sempre più soggetto alla concorrenza globale, che guarda con interesse all’offerta di ciò che oggi viene chiamato turismo esperienziale” conclude l’Assessore al Turismo del Comune di La Spezia Paolo Asti.



Programma



4 luglio ore 21.00 - Piazza Mentana

La nostra nuova sfida alle stelle - Turismo è Futurismo

Ospiti: Marcello Veneziani, Francesca Barbi Marinetti, Giusy Versace

Canti popolari: UnQuartettoParticolare e dj set

Conduce la serata: Edoardo Sylos Labini



5 luglio ore 16.30 - Teatro Civico

Premio Arti visive CulturaIdentità

Incontro con gli artisti del premio CulturaIdentità

Ospiti: Angelo Crespi e Luna Berlusconi

Conduce: Sandro Serradifalco



5 luglio ore 21.00 - Piazza Mentana

Premio CulturaIdentità

Ospite: Vittorio Sgarbi

Conduce la serata: Edoardo Sylos Labini



6 luglio ore 21.00 - Piazza Mentana

Il turismo culturale per rilanciare la nostra Italia

Ospiti: Dario Vergassola, il Cda Rai Giampaolo Rossi, il vicedirettore de Il Giornale

Francesco Del Vigo, il Sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini, l'Assessore al Turismo

della Regione Liguria Giovanni Berrino, Federico Mollicone, Commisione Cultura

Camera dei Deputati e Andrea Delfini Manager Turismo CEO Blastness.

Conduce la serata : Alessandro Sansoni, direttore di #CulturaIdentità



Videoinstallazione a cura di Unità1 sull'aeropittura futurista al Teatro Civico.