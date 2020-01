Sezione aurea, incontro all'Archeosofica

La Spezia - Cosa hanno in comune la disposizione dei petali di rosa e dei semi nelle mele? La forma a spirale di alcune conchiglie e gli ammassi di galassie? La grande piramide di Cheope e una cattedrale Gotica? L’accrescimento di una pigna, un violino Stradivari, le proporzioni del corpo umano… Per quanto strano possa sembrare, in queste realtà così diverse si nasconde e si riscontra un numero particolare, una proporzione geometrica di cui abbiamo chiare tracce ed applicazioni che risalgono all’antico Egitto e della quale gli antichi greci ne fecero grande e abile uso nelle arti figurative, elevandola a canone di bellezza ed armonia. Una proporzione che in un trattato di inizio 1500 del matematico francescano Luca Pacioli, è stata addirittura denominata divina e in seguito da Leonardo da Vinci Sezione Aurea. Se ne parlerà insieme giovedì 30 gennaio, alle 21, presso la sede dell'Associazione Archeosofica (via Crispi 99). Ingresso libero.