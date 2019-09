Settimana a porte aperte per la Scuola di Circo Galleggiante

La Spezia - La Scuola di Circo Galleggiante riprende le sue attività dal 16 settembre con una settimana a porte aperte per provare tutti i corsi, per bambini, ragazzi e adulti.

Circo Galleggiante nasce dalla collaborazione pluriennale fra Chiara Martini e Federico Faggioni, arricchendosi negli anni della collaborazione di Margherita Erario, Francesco Pellegrotti e altri professionisti; le attività della Scuola si sviluppano nell'ambito pedagogico con corsi per bambini, ragazzi e adulti, laboratori esterni, workshop specifici e, nell'ambito performativo, con spettacoli, anche degli allievi, il tutto sotteso da un' idea gioiosa e comunitaria del lavoro educativo e artistico.

Nell'approccio con i più piccoli le discipline circensi vengono utilizzate come strumento per creare una atmosfera magica, non competitiva, dove la collaborazione, lo sviluppo delle abilità del singolo, l'accettazione dell'errore, delle difficoltà proprie e degli altri portano alla creazione di un gruppo sinergico dove il modo di guardare il mondo è con le mani in terra e i piedi per aria.

A La Spezia i corsi per bambini e ragazzi: mini micro circo 3 anni (da gennaio), micro circo 4-5 anni, mini circo 6-10 anni, circo clown 11-14 anni, equilibrio e acrobatica 11-13 anni, circo 14-17 anni, acrobatica aerea 14-17 anni;

A Sarzana per bambini e ragazzi: micro circo 4-5 anni, mini circo 6-8 anni, circo 9-11 anni, acrobatica aerea 14-17 anni.

I corsi adulti si rivolgono a quelle persone che hanno voglia di sperimentare le possibilità di movimento del proprio corpo, le proposte sono molte, per tutti i gusti: equilibrio (trampoli, sfera, monociclo, filo teso) acrobatica aerea, acrobalance, teatro circo danza, acrobatica e verticalismo, giocoleria.

Circo Galleggiante è a La Spezia in Via Castelfidardo 1, nel cortile interno tra via Castelfidardo e via Lamarmora; a Sarzana presso Sala Teatro Ocra in Piazza Terzi.

www.circogalleggiante.it, info@circogalleggiante.it, 339 5772543, fb Circo Galleggiante Instagram circogalleggiante