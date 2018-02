Servillo finisce Sanremo e sale sul palco del Civico

Leader degli Avion Travel con cui nel 2000 vince il Festival, porterà nel teatro spezzino lo spettacolo "Pensieri e parole. Omaggio a Lucio Battisti". Una serata in jazz.

La Spezia - Nemmeno il tempo di finire di partecipare al Festival di Sanremo che lo vede in gara insieme con Enzo Avitabile, che Peppe Servillo percorrerà tutto l'arco ligure per essere puntuale all'appuntamento con il pubblico spezzino. Ci saranno ancora le canzoni al centro del suo spettacolo ma venerdì 16 febbraio alle 21 sarà soprattutto una serata d'omaggio a Lucio Battisti. Non a caso la serata si chiama semplicemente "Pensieri e parole. Omaggio a Lucio Battisti", promossa da Ater (Associazione Teatrale Emilia Romagna) e Associazione Musicale Sun Music Management in collaborazione con Società dei Concerti Onlus, media partner Radio Nostalgia.



Dopo più di dieci anni di sodalizio artistico, uno dei più originali interpreti della canzone italiana e cinque grandi musicisti di jazz si ritrovano per affrontare l’universo poetico di Lucio Battisti. Sul palco con Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax), Fabrizio Bosso (tromba), Furio Di Castri (contrabbasso), Rita Marcotulli (pianoforte), Mattia Barbieri (batteria).

Gli arrangiamenti di Javier Girotto e il genio teatrale di Peppe Servillo riescono tracciare un nuovo percorso, suggestivo e inaspettato, attraverso venti grandi canzoni di Battisti. Un percorso ricco di sapori latini, ritmi avvolgenti, storia, emozioni e grande pathos.



Da "Il mio canto libero" a "Penso a te", la maestria di Peppe Servillo, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Furio Di Castri, Rita Marcotulli e Mattia Barbieri si mette al servizio di questo straordinario autore, abbattendo i confini che separano il mondo della canzone da quello del jazz e dell’improvvisazione per portare il pubblico in un territorio aperto: quello della grande musica e della magia dei suoni. Per info www.teatrocivico.it - info@teatrocivico.it .



Ingresso (prevendita esclusa)

Platea, palchi I fila, barcaccia: € 20

Galleria, palchi II e III fila: € 15



Info e prenotazioni:

Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00.



Circolo Culturale G. Fantoni Lunigiana La Spezia, corso Cavour 339, tel. 0187.716106. Da

martedì a venerdì, ore 9:30-13:00 e 16:00-19:30.



IAT Sarzana Sarzana, piazza San Giorgio, tel. 0187.620419. Da martedì a domenica, ore 9:30-12:30 e 17:00-19.30