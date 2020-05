Serve più tempo per organizzarsi, i musei civici spezzini restano chiusi

La Spezia - I musei civici della Spezia rimangono chiusi, almeno sino al 31 maggio. Lo ha deciso, mettendelo nero su bianco, il sindaco della città Pierluigi Peracchini, siglando un'apposita ordinanza. Al di là del decreto nazionale, che aveva messo giù una serie di misure da adottare per arrivare alla riapertura degli spazi culturali pubblici, si legge nella nota di Piazza Europa "l’adempimento alle raccomandazioni di adeguamento alle nuove modalità di fruizionedurante l'emergenza Covid-19 richiede infatti valutazioni, modalità organizzative e tempistiche di intervento non compatibili con l’immediata apertura dei Musei e dei poli bibliotecari medesimi".



L’ordinanza del Sindaco Peracchini dispone la riapertura al pubblico, da lunedì 18 maggio a sabato 30 maggio, di tutti i poli bibliotecari del Sistema Bibliotecario Urbano, limitatamente ai soli servizi di prestito in sede e interbibliotecario. Entrambe i servizi saranno soltanto su prenotazione, sia per via telefonica, sia per e-mail.

Il portale del Sistema Bibliotecario e Museale è consultabile al seguente indirizzo web:

https://bibliospezia.erasmo.it/Opac/Default.aspx

Di seguito le sedi, gli orari e i relativi contatti:

Biblioteca Mazzini: da lunedì a venerdì ore 8.30-13.30; sabato 8.30-12.00; tel. 0187/727515, biblioteca.mazzini@comune.sp.it

Biblioteca Beghi: da lunedì a venerdì ore 8.30-13.30; sabato 8.30-12; tel. 0187/727885/886, biblioteca.beghi@comune.sp.it

Mediateca Regionale Ligure: da lunedì a venerdì ore 8.30-13.30; sabato 8.30-12.00; tel. 0187/745630, mediateca@comune.sp.it

Biblioteca Speciale di Storia dell’Arte: lunedì e giovedì 8.30-13.30; biblioteca.arte@comune.sp.it

Accademia Capellini: venerdì dalle 8.30 alle 13.00; tel. 0187/736944



Chi accede dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina, igienizzare immediatamente le mani, al suo ingresso, con il gel dell’apposito dispenser e sarà sottoposto a misurazione a distanza della temperatura corporea. Si invitano gli utenti a rispettare le norme di distanziamento sociale al momento del ritiro o consegna dei libri. I libri rientrati dal prestito necessiteranno di un periodo di quarantena di almeno cinque giorni prima di essere nuovamente resi disponibili.