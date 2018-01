Serena Autieri è Lady D sul palco del Civico

La Spezia - Torna il grande musical per I Colori Del Teatro, la rassegna dedicata a musica, danza, lirica promossa da Fantoni Associazione Culturale

Martedì 30 gennaio alle 20.45 al Teatro Civico della Spezia andrà in scena Diana & Lady D – L’amore ti trova sempre, il primo Musical sulla Principessa Diana con Serena Autieri.

“Amo Diana – dice l’Autieri- . Ho conosciuto la mia fragilità attraverso la sua; la sua forza d’animo dovrebbe guidare ogni donna nel suo percorso di libertà e di amore”.

Un luogo comune e abusato considera doppie le personalità eccellenti. Parte pubblica e parte privata da sempre generano suggestioni di contrasti forti, violenti, talvolta fatali. Due anime in lotta, una fragile, l’altra invincibile, che condividono un unico corpo. Mai come nel caso di Diana però tutto questo è stato così trasparente e autentico. La principessa e la maestrina d’asilo, la bulimica e la filantropa, la mamma e l’amante si sono ostacolate e combattute fino all’ultimo giorno, bruciando una il terreno dell’altra e rivendicando la loro impossibilità di coesistere mentre incessanti scorrevano copertine patinate, sorrisi, onorificenze ed applausi.

Serena Autieri, nello spettacolo scritto e diretto da Vincenzo Innocenzo, è interprete di una performance verbale e fisica dai contrasti sorprendenti, facendo rivivere l’ultima notte della Principessa del popolo in un flusso di coscienza intenso e poetico: l’infanzia difficile, la stagione felice dell’adolescenza, la vita controversa con Carlo, le maestose cerimonie reali, le raggianti apparizioni nella moda e nella mondanita`, il volontariato spettacolare, i discutibili amanti, la solitudine e il dramma, fino al sorprendente, spettacolare epilogo, che colpirà il cuore di ogni spettatore.

Diana & Lady D è un inno alla vita e all’amore. Il canto di ogni donna che lotta per la sua libertà e i suoi sogni.



Ingresso (prevendita inclusa)

Platea, palchi I fila: Intero € 40 – Ridotto € 32

I galleria, palchi II fila: Intero € 30 – Ridotto € 27

II galleria, palchi III fila: Intero € 20- Ridotto € 15

Barcaccia: € 45

Info e prenotazioni:

Teatro Civico La Spezia Biglietteria via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-19:00.

Circolo Culturale G. Fantoni Lunigiana La Spezia, corso Cavour 339, tel. 0187.716106. Da martedì a venerdì, ore 9:30-13:00 e 16:00-19:30.

IAT Sarzana Sarzana, piazza San Giorgio, tel. 0187.620419. Da martedì a domenica, ore 9:30-12:30 e 17:00-19.30.

Oppure on line: http://www.vivaticket.it/ita/extsearch/civico-laspezia