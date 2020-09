Serata di danza orientale in Pinetina

La Spezia - Il 10 settembre al "Pin in Pineta", alla Pinetina-Centro Allende, ore 18.30, Spettacolo di Danza Orientale, di Ronit Mandel Abraham, danzatrice del femminino sacro in chiave moderna, con musica dal vivo di Riccardo Locorotondo, musicista poliedrico che utilizza sitar indiano, santur, flauto siriano e percussioni tibetane. La danza di Ronit, pur mantenendo la matrice originale delle danze del ventre sacre mediorientali, ha saputo evolversi in chiave contemporanea.

L’intrattenimento è promosso dalle associazioni Orti di S. Giorgio e Aidea La Spezia, con il patrocinio del Comune della Spezia. L’ingresso è libero.