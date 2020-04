Serata astronomica a domicilio, protagonista il Sole

La Spezia - In questi giorni il sole è impossibile goderselo appieno, viste la restrizione domiciliare dovuta alle misure anti contagio. Eppure all'astro che da un pezzo autorizza la vita sarà possibile, domani sera, avvicinarsi come non mai. Attenzione, nessuno è chiamato a reinventarsi pericolosamente Icarodalle ali di cera: il sole infatti entrerà nelle case degli spezzini che lo vorranno accogliere grazie al Gad - Gruppo astronomia digitale della Spezia, realtà affiliata alla Società astronomica italiana. “Prosegue l'impegno di mettere a disposizione del pubblico le proprie riunioni in modalità telematica a beneficio della collettività – spiegano dal Gad - in questo periodo in cui occorre restare a casa in virtù delle misure anti contagio. Perciò organizziamo per domani, giovedì 2 aprile, dalle 21.00, una teleconferenza pubblica di astronomia sul web”.



L'iniziativa, promossa dall'Uai (Unione astronomica italiana) di cui il Gad è delegazione territoriale per Spezzino e Lunigiana, tratterà, come accennato, del Sole. Relatore sarà il presidente del Gruppo astronomia digitale, Claudio Lopresti, già apprezzato scopritore di corpi celesti. “Si parlerà, in modo divulgativo, della prima parte del corso di base di astronomia che riguarda il sistema solare, cioè della nostra stella, il Sole. La conferenza sarà visibile in diretta a chi si collega all'indirizzo web dedicato alle altre associazioni italiane e in generale a tutti gli interessati. La conferenza avrà carattere divulgativo, sarà accessibile a tutti, nonché completamente gratuita”.



La modalità di collegamento è molto semplice: bisogna andare al link www.gotomeet.me/UAI-Webconf/delegazione, oppure si può accedere attraverso il sito del gad www.astronomiadigitale.com. Nel caso non si senta bene l'audio, è possibile accedere anche tramite telefono al numero 02 9129 4627 (codice accesso per l'audio telefonico 946-182-493); in questo modo si può seguire la conferenza sul video del pc ed ascoltare con il cellulare.