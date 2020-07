Sequestri in Sardegna, se ne parla in videoconferenza

La Spezia - Gli anni orribili dei sequestri di persona in Sardegna, anni 70-80. La testimonianza nel libro "L'emissario", edito da Alfa Editrice, autore Paolo Oggianu. L'opera sarà prsentata martedì 14 luglio dalle 20.45 in videoconferenza al link: https://meet.google.com/vjs-avkt-iza.

Interverranno il Colonnello dei Carabinieri, ora in pensione, Luciano Gavelli, che, nel 1979 Capitano ad Iglesias, si interessò delle indagini sul sequestro dei Fratelli Casana da cui si ebbe una determinante svolta alle indagini di quell’orribile periodo.

Anche il Carabiniere in congedo della Spezia Angelo Sinisi, che all’epoca venne impiegato quale l’interprete nel sequestro della Famiglia inglese Schild, darà la sua testimonianza.

Terminati gli interventi sarà possibile indirizzare domande ai relatori.

Per chi si collega con un dispositivo mobile è richiesto l’installazione dell’applicazione dedicata di GoogleMeet.