Senzalisca ospita i Moody Tricks

La Spezia - Cena concerto con i Moody Tricks mercoledì 24 maggio da Senzalisca, locale di via Sapri alla Spezia che ospiterà il trio in versione acustica. Il gruppo proporrà una selezione di pezzi avvolgenti, accattivanti tra grandi classici: una esplorazione musicale dagli anni '60 ai giorni nostri. Cover re-interpretate in acustico, generi e sonorità diverse arricchiscono il repertorio: dai Beatles, ai London Grammar, da Johnny Cash ai Sam Sparro, da Eric Clapton passando per i Bat For Lashes e Dolly Parton.



Cena con menù alla carta senza sovrapprezzo

Info e prenotazioni: 3332703675