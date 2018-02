Senti che muscoli! Secondo round di poesie all'Origami

La Spezia - Si chiama "Senti che muscoli Sp!" dove Sp sta sia per Slam Poetry (le competizioni di poesia a voto popolare) che per La Spezia. È il torneo di poetry slam organizzato dai Mitilanti e inserito all'interno del calendario del campionato nazionale Lega Italiana Poetry Slam che, una volta al mese, porta 7 poeti, selezionati tra le candidature pervenute da tutta italia, a sfidarsi sul palco del circolo Aics Origami.

Il primo round, a gennaio, ha raccolto un successo di pubblico che è andato oltre le più rosee aspettative degli stessi organizzatori.

Alla quella serata hanno assistito infatti almeno 80 persone, accalcate, entusiaste, ma anche estremamente rispettose dello spettacolo a cui stavano assistendo.



"È stata una sorpresa anche per noi. - fanno sapere con orgoglio dal quartier generale dei Mitilanti - C'erano davvero tante persone. Interessate, allegre, spesso pronte a commentare anche rumorosamente il voto della giuria, ma appena uno dei poeti cominciava a leggere si faceva un silenzio quasi assoluto. E senza che noi dicessimo niente. Questo tipo di cose sono quelle che ci fanno pensare di aver ragione, quando diciamo che questo è ancora un golfo per poeti!"



Ma che cos'è un poetry slam? Si tratta di una competizione in cui i concorrenti hanno tre minuti per declamare un proprio testo, senza l'ausilio di basi musicali o oggetti di scena, sottoponendosi al voto di una giuria scelta a caso tra il pubblico.

Una forma di condivisione della poesia nata in America negli anni '80 e approdata poi in Italia una ventina d'anni fa. Oggi il Poetry Slam italiano è strutturato in un vero e proprio campionato, di cui anche le gare organizzate nella nostra città fanno parte. I primi due classificati di ogni serata accedono infatti alla finale del torneo (prevista per il 20 di aprile) che darà poi l'accesso alla fase regionale del campionato.

Appuntamento dunque questo venerdì, dalle 22, nel locale di Via Manzoni 39, per assistere alla sfida che vedrà coinvolti: Manuel Battilani, Luca Cancian, Giorgio Damato, Francesco Malavasi, Alessandra Mugnaini, Maria Asia Wave e Daniele 'Gnigne' Vaienti.

Un gruppo di contendenti eterogeneo per stili e provenienza com'è ormai nella caratteristica di queste manifestazioni, che richiamano nella nostra città poeti e poetesse provenienti da tutta Italia.

Come sempre prima della serata sarà possibile cenare con gli ottimi piatti della cucina vegana dell'Origami.

Per info e prenotazioni: 3208150119